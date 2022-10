CCOO rechaza jornadas "maratonianas" en Hostelería y UGT urge salarios "dignos" en sector

Ep.

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha rechazado las jornadas "maratonianas" en Hostelería, y su homóloga en UGT, Patrocinio Sánchez, ha reclamado salarios "dignos" en el sector.

Así, sobre la falta de personal cualificado en sectores como la Hostelería, entre otros, Chacón ha reconocido que "es cierto, eso se está dando", pero ha lamentado que se está produciendo por cuestiones como las "jornadas maratonianas" y los salarios.

"Es cierto, eso se está dando. Se está dando la situación, pero por qué se da esa situación? Si en Hostelería te dicen que la media jornada es de 12 horas y el salario que te están pagando, hasta hoy mismo que se está firmando el convenio de Hostelería en Badajoz, estaban con los salarios de 2019, ¿en esas condiciones tan precarias, con esas jornadas maratonianas quién va a acceder a esos puestos de trabajo?", ha argumentado.

En este punto, la responsable de CCOO ha defendido que, por el contrario, "si se dignifican las condiciones laborales hay trabajadores suficientemente cualificados para poder acceder a los puestos de trabajo, sea en Construcción, en Comercio, en el sector Servicios o en el que sea".

"Pero lo que ocurre es que la gente también tiene dignidad, y lo que no puede ser son estos abusos empresariales que están ocurriendo", ha añadido a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Mérida para anunciar una concentración este viernes en Badajoz para reclamar mejoras salariales en la negociación colectiva a nivel general.

Así, tras indicar que Hostelería "es uno de los sectores que mejor está funcionando", ha lamentado que "los costes los están repercutiendo en los precios de los consumidores pero no así en los salarios de los trabajadores".

"Salarios dignos y habrá trabajo evidentemente y la gente irá a trabajar. Sin salarios dignos y en situaciones esclavistas evidentemente la gente no puede ir a trabajar en esas condiciones", ha espetado Encarna Chacón.

UGT PIDE SALARIOS "DIGNOS

A su vez, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha defendido que en todos los sectores, entre ellos el de la Hostelería, "hay que pagar salarios dignos", ya que "no se puede tener a la gente como en la Edad Media".

En este sentido, también sobre la falta de personal cualificado para sectores como Hostelería, entre otros, Sánchez ha señalado que "si realmente a un trabajador se le paga como se le tiene que pagar está claro que habrá trabajo".

"Lo mismo que cuando decían que no había trabajadores para el campo... Es que hay que pagar salarios dignos, no se puede tener a la gente como en la Edad Media", ha espetado la responsable de UGT.

"Si realmente a un trabajador se le paga como se le tiene que pagar está claro que habrá trabajo... Porque la Hostelería evidentemente está funcionando bien, no hay ningún problema, nada más que tenemos que ver las cifras del verano... Lo que pasa es que claro, está claro que si no hay buenos salarios la gente ya no estamos en la época de la Edad Media", ha concluido.