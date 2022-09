Planas valora el "papel fundamental con vocación nacional" de Extremadura en la nueva PAC

Ep.



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el "papel fundamental con vocación nacional" que ha jugado Extremadura en la configuración de la nueva PAC y el Plan Estratégico, que ha calificado como "excelentes".



"Hay que pensar en términos lógicamente de lo mejor para Extremadura y esta PAC es muy buena para Extremadura pero también en términos de España y también lo es para España", ha asegurado el ministro.



Luis Planas ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en la inauguración en Zafra (Badajoz) de la Feria Internacional Ganadera y 569ª Tradicional de San Miguel, en donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.



Planas ha situado a la PAC, junto a la Ley de Cadena Alimentaria, los seguros agrarios y las ayudas establecidas para el sector primario, como cuatro "grandes respuestas e instrumentos" a la situación actual.



En esta línea, y sobre la PAC, ha detallado que se han conseguido más de 47.000 millones, la misma cifra del anterior periodo aunque configurada y diseñada para responder "mejor a los nuevos retos".



"Mejor redistribuida. Muy importante para Extremadura, 20 regiones de pago, pago redistributivo, apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos y elementos que aquí son muy importantes, por ejemplo la ayuda acoplada al arroz, al tomate de transformación, el incremento de la ayuda acoplada a los sectores ganaderos, todo ello son buenas noticias y también todo lo que se refiere a los nuevos ecoesquemas", ha dicho.



Así, ha apuntado que ahora queda una "buena tarea" de información y asesoramiento a agricultores y ganaderos para que se puedan beneficiar de su contenido.



LEY CADENA ALIMENTARIA Y AYUDAS



Respecto a la Ley de Cadena Alimentaria, Planas ha considerado que la misma "está funcionando" y se ha conseguido el objetivo de que, en un momento difícil y de subida de costes y evolución del mercado, todos los factores de ajustes no recaigan sobre la espalda de agricultores y ganaderos.



Así, aunque el ministro ha mostrado su satisfacción por este "primer éxito conseguido", ha reconocido que "queda mucho más por hacer", aspecto en el que ha incluido el registro de contratos electrónicos a partir de los contratos por escrito a partir del 1 de enero de 2023.



Por ello, ha recalcado que su departamento seguirá trabajando para equilibrar la cadena alimentaria y ponerla al servicio de todos los ciudadanos, "que es su objetivo".



Otro de los instrumentos en los que se ha detenido Luis Planas en Zafra es en los seguros agrarios, momento en el que ha dado las gracias a la Junta de Extremadura por su trabajo en este sentido, ya que los seguros son un "elemento absolutamente fundamental" frente a las contingencias que puedan ocurrir.



Así, ha informado de que, a fecha de 30 de agosto, había 657 millones de euros de indemnizaciones peritadas, que son un 19 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.



En esta línea, el ministro de Agricultura ha recordado el incremento de 60 millones de euros para los seguros agrarios y un mecanismo de reaseguro de 30 millones, que permite que un contexto como el actual donde hay más indemnizaciones porque hay más situaciones de contingencias no aumenten las primas de los profesionales y que está en vigor desde primeros de septiembre.



También, y sobre las ayudas, Planas ha aseverado que ante un "momento excepcional" el Gobierno de España aporta "respuestas excepcionales" como pueden ser los 1.000 millones de euros en ayudas extraordinarias para el sector primario desde el pasado mes de marzo.



Entre ellas, se ha detenido en las ayudas para el sector lácteo, en el caso de Extremadura 2,4 millones para más 500 perceptores de ovino y caprino, y las que las Junta está abonando esta semana financiadas por el Gobierno de España y la UE de 28,8 millones que llegarán a más de 10.500 ganaderos extremeños.



También se ha detenido, en el marco de la sequía, en la rebaja del 20 por ciento en la estimación objetiva del IRPF o en la supresión del IBI para aquellas zonas que han tenido una caída de rendimiento.



"Es un momento difícil pero saldremos de él, lo vamos a superar con trabajo, con optimismo y sobre todo con un esfuerzo de estar unidos. Es un momento de encuentro, como siempre, y no es un momento de polémica", ha añadido.