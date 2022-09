Los trabajadores de seguridad privada se concentran este viernes en Cáceres

Los trabajadores de seguridad privada se concentrarán este viernes, 23 de septiembre, frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres convocados por los sindicatos UGT, CCOO y USO contra el bloqueo del convenio colectivo en el sector.

En concreto, la concentración tendrá lugar a las 12:00 horas y forma parte de un calendario de acciones a nivel nacional ante la falta de acuerdo en la tercera reunión de la mesa de negociación que se celebró el pasado 9 de septiembre, tras la cual las tres centrales sindicales mayoritarias del sector rompieron las negociaciones y convocaron movilizaciones para el próximo viernes en todo el territorio español.

De este modo, según informan los convocantes, las patronales Aproser y Asecops "han bloqueado cualquier incremento salarial razonable y rechazado cualquier avance", no solo en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, por lo que se quiere retroceder en asuntos como el plus de antigüedad, menos protección en la incapacidad temporal, etc.

Por estos motivos, UGT, CCOO y USO, "han decidido adoptar las medidas de presión necesarias para reconducir esta situación y que los trabajadores del sector recuperen, de una vez por todas, el salario y las condiciones laborales dignas que merecen", aseguran en una nota de prensa.

Igualmente, estos sindicatos consideran "indispensable" que la negociación del próximo convenio colectivo del sector sea plurianual y que contemple incrementos retributivos y una cláusula de garantía salarial, ante la situación de incertidumbre e inflación actual.

Por su parte, las patronales presentan propuestas en las que son los trabajadores los que asumirían, "mediante la pérdida de derechos y nulos incrementos salariales", la situación global de país y las consecuencias de un modelo de seguridad que debe ser modificado.

Además, con las concentraciones, los trabajadores del sector de la seguridad privada visibilizarán la situación de sus condiciones de trabajo y reclamarán un cambio de los planteamientos de las patronales de cara a este convenio.

SECTOR PRECARIO

De la misma forma, según los sindicatos, el sector de la seguridad privada se ha visto precarizado significativamente en los últimos años.

Las empresas y los clientes públicos y privados han instaurado en el sector un modelo basado en los bajos precios de adjudicación sin ningún tipo de valor añadido en la prestación de sus servicios.

Y es que este modelo y la imposibilidad de trasladar incrementos de costes a los clientes "son las excusas fundamentales esgrimidas por parte de las patronales del sector para no acometer las necesarias mejoras de las condiciones económicas y laborales que merece el colectivo", que da empleo a más de 100.000 profesionales en toda España.