UGT defiende importancia de que las mujeres se sitúen en puestos dirigentes en España

La vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, ha defendido la importancia de que las mujeres se sitúen cada vez más en puestos dirigentes en España no por el hecho de cumplir unas cuotas, sino porque lo "valen".

Así, parafraseando a lo que según indica defiende una compañera de UGT, ha subrayado que hay que llegar a conseguir aún que las mujeres que se sitúan en "los extremos" de las mesas se sitúen en el "centro" de las mismas.

"Poco a poco vamos avanzando. Insisto en la importancia de las cuotas... es muy importante, si no seguramente no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Pero no queremos estar por ser una cuota, tenemos que estar porque lo valemos", ha sentenciado en declaraciones a los medios antes de la inauguración este martes en Mérida del Encuentro de Mujeres Dirigentes 'El futuro en el empleo de las mujeres y la igualdad retributiva'.

Así, más de 145 mujeres dirigentes de UGT de toda España analizarán en dichas jornadas las "dificultades" de las féminas en la sociedad actual, ya que si bien "todos los avances" en igualdad han sido impulsado por gobiernos progresistas, en la actualidad hay que seguir luchando contra lacras como la violencia de género y la igualdad real con respecto a los hombres.

Al mismo tiempo, ha recordado que UGT cuenta con más del 42 por ciento de afiliadas, así como todos los órganos de dirección del sindicato son paritarios.

"Gracias a las cuotas y que conseguimos que se aprobara en un congreso, que fue complicado, no se hace de la noche a la mañana, el que las mujeres por cuota tuviéramos que estar en los órganos de dirección, los órganos de dirección del sindicato son paritarios... Pero todavía nos queda mucho por avanzar", ha apuntado.

HABLAR DE LAS MUJERES

A su vez, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado que el Encuentro de Mujeres Dirigentes organizado por UGT servirá para "hablar de las mujeres" en un momento "complicado" en el que "parece" que se vuelve a producir una "involución" en las políticas de igualdad femenina.

También, ha destacado que el hecho de que este tipo de jornadas se celebren en Extremadura es una forma por parte de UGT de "hacer cohesión social y territorial".

"Territorios como el nuestro tenemos que acercarlos, y acercar a la gente para que vean nuestra realidad, que Extremadura no es lo que era, que nos falta mucho por pelear, pero conocer la imagen de nuestra tierra, que es importante", ha espetado.

"Vamos a hablar durante tres días de mujeres", ha defendido Patrocinio Sánchez, quien ha afirmado que "es el momento de hablar" de ellas y su situación.

Por otra parte, Patrocinio Sánchez ha anunciado también que UGT ha decidido poner en marcha los I Premios 8 de Marzo de UGT Extremadura, que se denominarán 'Isabel Expósito Agúndez', una sindicalista extremeña que fue la primera mujer que ofreció un mitin en Cáceres y creó una asociación feminista en 1934 y asesinada en 1936 "por eso".