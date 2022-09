CSIF denuncia una merma del 20% de poder adquisitivo de los trabajadores

Ep.



El sindicato CSIF se manifestará el 24 de septiembre en Madrid contra "las políticas de empobrecimiento" del Gobierno central que, entre otras cuestiones, ha provocado la pérdida de un 20% de poder adquisitivo de los trabajadores públicos, según ha denunciado este jueves en Mérida el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.



"Hay un empobrecimiento de las clases medias y trabajadores de este país y estamos en la antesala de una quiebra social, por lo que basta ya de estas políticas del Gobierno", ha insistido Borra, que ha recordado que el salario medio en España es un 20% más bajo que la media europea, por lo que recalcado que entiende el "descontento social" de los ciudadanos y ha exigido al Ejecutivo central "subidas salariales justas para todos".



Para ello, ha pedido al Gobierno que "se siente a negociar una subida salarial justa, porque se ha olvidado de sus empleados públicos", ya que, ha manifestado, estos trabajadores han perdido un 20% de poder adquisitivo "desde los recortes que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero".



Además, en esa manifestación "histórica" contra las políticas económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, este sindicato también va a exigir la subida de las pensiones y una mejor calidad de los servicios públicos.



Por todo ello, Borra ha invitado los ciudadanos extremeños a participar en esta protesta en Madrid el 24 de septiembre, para la que CSIF va a facilitar autobuses gratis a todos aquellos que quieran asistir, previa inscripción en la página web del sindicato.



SITUACIÓN EN EXTREMADURA



Por su parte, el responsable autonómico de CSIF, Benito Román, ha denunciado que esta manifestación "histórica" se hace ante la "merma" económica de los empleados públicos, que es aún más grave en Extremadura, ya que "somos los únicos en España que aún no han recibido once meses de subida salarial del 2 por ciento de 2020".



Ante esta situación, el sindicato "exige" la puesta en marcha "inmediata" de una mesa de negociación por parte de la Junta de Extremadura "para la devolución de estos once meses", porque los empleados públicos extremeños son los únicos del país que aún no han cobrado íntegramente esta subida salarial de 2020, ha insistido.