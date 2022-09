La Unión denunciará a puestos recogida aceitunas que no suscriban contrato de compra-venta

La Unión de Extremadura ha anunciado que denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Junta a todos los puestos de recogida de aceitunas de la presente campaña, que ha comenzado esta semana, y que no suscriban el correspondiente contrato de compra-venta.



Asimismo, los productores de aceituna de mesa han acordado no vender por debajo de 1 euros el kilogramo, ya que este es el importe del coste de producción para una campaña que ya se ha iniciado en el Norte de Extremadura.



En concreto, se trata de una campaña de recolección en la comunidad que se prevé "más corta" en cuanto a producción en lo que va de siglo XXI, ya que de las 64.000 toneladas que se recolectan de este producto en Tierra de Barros apenas se llegará a las 4.000, mientras que de las 47.000 toneladas en el norte de Cáceres apenas alcanzarán las 20.000.



Una reducción motivada por el "golpe de calor" del mes de mayo de este año que provocó la caída del fruto en "la mayor parte" de los olivares de secano e "importantes pérdidas" en los de regadío.



Por su parte, tal y como señala la organización en una nota de prensa, los industriales que compran aceituna de mesa han comenzado "exactamente igual que acabaron la campaña pasada", es decir, "sin hacer contratos y sin especificar el precio de compra del producto".



En este sentido, La Unión señala que en una asamblea celebrada este pasado martes, 13 de septiembre, en Villanueva de la Sierra, se han adoptado una serie de acuerdos una vez analizada la situación, y teniendo en cuenta la Ley de Mejora de la Cadena alimentaria, la subida "tan importante" de los costes de producción y el precio internacional de la aceituna de mesa a 1,40 euros el kilogramo.



En primer lugar, los productores han creado una comisión encargada de negociar los precios de la aceituna de mesa para la actual campaña; además, esta organización denunciará a todos los puestos de recogida que no suscriban el correspondiente contrato de compra-venta.



Asimismo, y teniendo en cuenta los actuales costes de producción, vender por debajo de 1 euro el kilo de aceitunas supondría hacerlo por debajo de los costes de producción, a la vez que se va instar a todos los productores a no recolectar aceituna hasta que estén cerrados todos los puntos anteriores.



Por último, se va a comunicar a la Delegación del Gobierno en Extremadura la convocatoria de actos de protesta a las puertas de los puestos de recolección que no cumplan con lo estipulado en la Ley de Mejora de la cadena alimentaria.



Por todo ello, la organización señala que esta campaña de "poca producción" en Extremadura, "muy escasa" en Andalucía y a nivel internacional y con los "altos costes" de producción, los productores no pueden permitirse "el lujo" de "volver a malvender" sus aceitunas ya que ello significaría "la ruina de miles de explotaciones en una comarca que vive exclusivamente de este producto", concluye.