Junta aprobará el 31 de agosto ayudas de 19 millones a profesionales afectados por sequía

Ep.



La Junta de Extremadura aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo 31 de agosto ayudas por importe de 19 millones de euros destinadas a los profesionales afectados por la sequía hidrológica.



Así, se aprobarán ayudas para el sector del arroz y, concretamente en la Comunidad de Regantes de Orellana, por esa declaración oficial de sequía y la dificultad para el riego tanto del maíz como del arroz.



La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que no se padecía una sequía hidrológica similar desde 1995, mientras que la anterior fue en 1983.



También, se ha referido a las ayudas para compensar los efectos de la guerra de Ucrania, que ascienden a 30,5 millones de euros en Extremadura y que están destinadas al sector ganadero --vacuno, ovino y caprino de carne--. Las mismas, ha apuntado, se pagarán entre los meses de septiembre y octubre.



UVA



Preguntada por la situación de la uva, García Bernal ha indicado que probablemente va a ser una "campaña difícil" aunque ha considerado que las valoraciones se deben hacer al finalizar la campaña.



Así, y en su opinión, lo "único positivo" que podría tener, ha dicho, es que Francia, Italia y el norte de España, por las heladas que ha habido, tienen una dificultad de campaña "muy importante".



"Lo que es importante para nosotros es que el precio del vino suba y nosotros tenemos que seguir trabajando en la promoción y en la exportación", ha señalado.



También, y a preguntas de si se está trabajando en la reconversión de algunas comarcas hacia otros cultivos más resistentes a la sequía y a las altas temperaturas ante el contexto de cambio climático, la consejera se ha referido a que se está trabajando en la modernización del regadío para hacer un uso eficiente del agua.



Para eso, ha dicho, se está con el regadío de montaña y se han sacado y resuelto dos convocatorias por importe de 9,5 millones de euros, a lo que ha unido que, con los fondos de reactivación y resiliencia, el Ministerio de Agricultura ha destinado 25 millones al Valle del Jerte para esa utilización de agua y que no se coja de las gargantas en verano.



REGADÍO DE TIERRA DE BARROS



Sobre el regadío de Tierra de Barros, la consejera de Agricultura ha defendido la eficiencia de esta infraestructura y su utilización de energías limpias.



"No se puede, por tener ahora, y es rigurosamente cierto, esta sequía hidrológica, no se puede cuestionar un proyecto que tiene una concesión de agua del Plan Hidrológico Nacional, que está con una planificación que se hace a 50 años, con una Declaración de Impacto Ambiental, es decir, que cumple todos y cada uno de los requisitos para tener en cuenta esas dificultades y ese uso eficiente del agua", ha añadido.



También ha indicado que la Universidad de Extremadura sigue trabajando en los estudios de costes de producción del tomate para industria, tabaco, aceituna y uva, que espera estén terminados para finales de año.



Respecto al cumplimiento o no de la Ley de Cadena Alimentaria, ha señalado que para eso está la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las denuncias que puedan presentar quienes consideran que no se está cumpliendo la normativa.



Finalmente, y sobre la aplicación de la nueva PAC, la consejera extremeña ha recalcado que se está esperando a la aprobación definitiva de la PAC por parte de la Comisión Europea, que espera se pueda producir en septiembre, y ha indicado que el Gobierno de España está trabajando en todas las leyes y reales decreto para que entre en vigor en febrero de 2023.



"Estoy convencida de que será una PAC favorable para el campo extremeño", ha apuntado.