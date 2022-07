PP: Los derechos de empleados públicos deben ser "una prioridad" para la Junta

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que los "derechos y legítimas reivindicaciones" de los empleados públicos extremeños tiene que pasar a ser una "prioridad" para el Ejecutivo regional y no una "mercancía electoral", que a su juicio es lo que han sido para Vara en sus últimas legislaturas.



En concreto, Guardiola se ha reunido este miércoles con el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, al que ha asegurado que no va a dar un paso atrás en el proceso de "dignificación y respaldo" a un colectivo "vital" para todos los extremeños.



En ese sentido, la presidenta del PP extremeño ha anunciado el arranque de una campaña de escucha, bajo el lema 'Habla Extremadura', y ha insistido en que quiere "escuchar a las personas y a los colectivos cuya voz lleva años silenciada por Vara".



Así, se ha mostrado "cansada de promesas incumplidas y de políticas opacas", por lo que a través de esta campaña, quiere "poner rostro a las preocupaciones de los extremeños para construir un programa de transformación", tal y como ha resaltado Guardiola, quien ha explicado que 'Habla Extremadura' es la herramienta que hará posible que se conozcan todas las demandas.

De este modo, según explica el PP en una nota de prensa, Guardiola ha insistido en que el gobierno socialista ha hecho "añicos" una hoja de ruta que estaba "marcada y comprometida", y que en ciertos momentos, sobre todo en campaña, volvía a "manosear" en reuniones sectoriales.



La presidenta regional del PP ha considerado que "ya no hay excusas", y ha instado a la Junta a que "no juegue más" con los empleados públicos porque llevan mucho tiempo soportando las "malas decisiones políticas", ya que a su juicio, "no sólo no han visto mejoradas sus condiciones, sino que llevan perdiendo poder adquisitivo desde la crisis anterior", ha explicado.



Concretamente, Guardiola se ha referido a asuntos como el impago de la subida del 2 por ciento a los empleados públicos que "no ha llegado a Extremadura y sí al resto de regiones", algo que ha sido una "decisión unilateral" de Vara, que se "está ahorrando dinero a costa de miles de trabajadores".



Además, para la presidenta regional del PP, "es un hecho que las arcas de la Junta están multiplicando su recaudación", debido a la subida de precios, y en lugar de devolver los esfuerzos a sus trabajadores, les sigue metiendo la mano en la cartera.



Asimismo, María Guardiola ha abogado por seguir insistiendo en que "se materialice ya" la subida salarial que se aprobó en 2018, y el pago de la carrera profesional, porque los empleados públicos no pueden ser menos que los de otras CCAA.



Y es que para el PP de Extremadura "urge ese reconocimiento, aunque llegue ya tarde", y también es urgente que las relaciones de la Junta con sus empleados cambien, porque ahora "solo les ofrecen lentejas" cada vez que reclaman derechos que se han ganado a pulso.