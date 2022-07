Junta no ha devuelto ni perdido fondos de ningún programa operativo que gestiona de la UE

La Junta de Extremadura, hasta la fecha, no ha devuelto ni perdido fondos de ninguno de los programas operativos que gestiona de la Unión Europea (UE).



Así lo han destacado este lunes la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la directora general de Financiación y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, en su comparecencia, a petición propia, ante la Subcomisión para el estudio, seguimiento y control de los Fondos Europeos de la Asamblea de Extremadura.



En concreto, durante dicha comparecencia han informado del estado de la programación realizada por la Junta de Extremadura para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el estado de ejecución de los fondos europeos.



La comunidad extremeña ha autorizado, a 14 de julio de 2022, más de 183 millones de euros de los 488 millones asignados a la Junta de Extremadura del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Un importe que se corresponde con las subvenciones convocadas o contratos licitados hasta la fecha, sobre un total asignado que tiene como plazo de ejecución hasta mediados de 2026.



Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha cumplido con la senda de certificación prevista en los programas operativos a 30 de junio de 2013. Es decir, cumple con la regla n+3 de los programas operativos regionales -Feder, FSE y PDR- lo que significa que la comunidad autónoma ha asegurado la financiación de dichos programas hasta 2019 (regla cuyo cumplimiento no se exige hasta el 31 de diciembre de 2022).



Respecto al nuevo Programa Operativo 2021-2027 que invierte en una Extremadura más eficiente desde el punto de vista energético, digital y tecnológico y fortalece la cohesión social a través de la mejora en infraestructuras sanitarias, las pymes o la lucha contra el desempleo, Blanco-Morales ha recordado que el borrador sometido a información pública -hasta el 12 de agosto de 2022- tras ser debatido con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios y sujeto a la aprobación de las autoridades competentes en la Comisión Europea, sigue pendiente del Acuerdo de Asociación que vinculará a España en la distribución de los fondos y que según lo previsto espera su aprobación para otoño.



Al tiempo, ha matizado, se ha iniciado el trámite de evaluación ambiental "imprescindible y fundamental" para la aprobación del Programa Operativo, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



En este sentido, la intención del reino de España así como del conjunto de las comunidades autónomas es que los programas operativos estén aprobados antes de final de año. En el caso de Extremadura, ha insistido se está en "continuo diálogo" -todavía informal- con la Comisión y el Ministerio de Hacienda y hasta la fecha no se ha comunicado "ninguna objeción al respecto".



Finalmente, en cuanto a los objetivos políticos, la titular de Hacienda ha reiterado su cumplimiento, en algunos casos superando el umbral mínimo que fija la Comisión, siendo conscientes del reto que supone la ejecución de los mismos.



EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS



Respecto al estado de ejecución de los Programas Operativos y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la directora general de Financiación y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, ha explicado que en el mes de octubre está previsto hacer nuevas reprogramaciones que afectan a los fondos del React EU.



Con estas reprogramaciones, la prioridad del Ejecutivo autonómico se centrará en poner todos los esfuerzos económicos a disposición de la ciudadanía en combatir los efectos negativos de las crisis de los últimos años, por lo que se redirigirán los fondos hacia "lo urgente, lo necesario y lo prioritario".



Con el gasto certificado hasta el 30 de junio de 2022, Extremadura ha cumplido con la regla n+3, lo que significa que la comunidad autónoma ha asegurado la financiación de todo el programa operativo hasta 2019.



Asimismo, respecto a las normas que rigen los cierres de los programas, la directora general ha informado de que operan de diferente manera sobre los recursos procedentes del React UE (Fondos Next Generation) que de los recursos del programa operativo inicial (Marco Financiero Plurianual 2014-2020); no se aplican las mismas normas de cierre respecto a la liquidación de los mismos, de ahí que sean necesarias estas reprogramaciones programadas para el último trimestre del año, así como en 2023, cuyo contenido será objeto de debate en posteriores reuniones de la Subcomisión.



Para la concreción de las reprogramaciones a efectuar, se tendrán en cuenta las directrices vigentes sobre el cierre de los programas operativos, dictadas por la Comisión en octubre de 2021, las últimas modificaciones de los reglamentos de 2014-2020 y otras modificaciones en trámites. Además de la situación particular en la que se encuentre cada tipo de actuación y la planificación asociada por el gestor de cara a la ejecución.



Respecto a la modificación de los reglamentos, la directora general ha detallado que la actividad legislativa de la Unión Europea en los últimos tiempos ha sido incesante, consciente de las dificultades que atraviesan los estados miembros desde la crisis sanitaria; esta situación hace que haya una "baja ejecución generalizada" de los programas operativos de los estados miembros, por lo que buena parte de las respuestas dadas por la crisis se están canalizando a través de los Fondos Europeos.



Entre las modificaciones reglamentarias, Hernández ha citado el reglamento de 6 de abril de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Disposiciones Comunes en lo que atañe a la acción de cohesión de los refugiados de Europa, lo que ha facilitado la financiación de Feder y FSE de aquellos gastos en que incurren los estados miembros para la atención inmediata y la integración de los refugiados en la Unión Europea.



Al tiempo que se ha facilitado la financiación al cien por cien de los gastos declarados durante el ejercicio contable del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.



Por otro lado, se ha aprobado el reglamento 2022/1033, de 29 de junio, que modifica el Reglamento del Feader, mediante el que se arbitrará una línea de ayuda específica a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias.



Esta línea de ayudas temporal podrá ser programada por las autoridades de gestión hasta el 31 de marzo de 2023, es decir, podrá ser concedida hasta esta fecha y realizar el pago antes del 15 de octubre de ese mismo año.



Finalmente, en relación a las modificaciones reglamentarias en trámite, hay una nueva propuesta del Reglamento de Disposiciones Comunes, ahora en negociación, que introduce importantes modificaciones, que tendrán gran impacto sobre el cierre de los programas.