CCOO Extremadura reclama el alza de salarios ante la "inflación desbocada"

El sindicato CCOO de Extremadura ha reclamado la subida de los salarios ante la "inflación desbocada" con el objetivo de no empobrecer a los trabajadores, y ha asegurado que los beneficios empresariales "están contribuyendo de manera esencial" a este incremento de los precios, que en la región ha alcanzado el 10,6 por ciento interanual en junio.



Ante esta situación, CCOO reitera la necesidad de subir los salarios y la inclusión en la negociación de los convenios colectivos de cláusulas de garantía salarial que "compensen la pérdida de poder adquisitivo" para evitar que los trabajadores se empobrezcan y sean los únicos que paguen esta crisis.



De esta forma, señala el sindicato que las empresas "están compensando el alza de sus costes elevando el precio de sus propios productos para no perder beneficios", pero, sin embargo, no trasladan esto al salario de los trabajadores, que "están sufriendo un empobrecimiento injusto, que se suma a la devaluación salarial de años anteriores".



Ante este panorama, CCOO advierte que o bien las patronales aceptan subidas salariales y cláusulas de garantía salarial en el convenio, o se enfrentarán a la movilización sindical en la calle y en las empresas en defensa de los derechos y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, apunta el sindicato en nota de prensa.



Y es que, según un estudio del Gabinete Económico de CCOO, los beneficios empresariales están detrás del 83,4 por ciento de la subida de los precios durante el primer trimestre de este año, y en el caso del cuarto trimestre de 2021, la contribución de los márgenes empresariales fue "incluso mayor", ya que se cifra en el 106,3 por ciento.



Por eso, apunta CCOO que en comparación, "los salarios solo son responsables del 13,7 por ciento de la inflación en el comienzo de este año, y del 3,6 por ciento en el final del anterior", por lo que considera que "está clarísimo quien está detrás de este problema de inflación y quien la está padeciendo".



Añade además que el informe de CCOO indica que, en cuanto a ramas de actividad, destacan los márgenes de beneficio de las empresas energéticas, con un aumento del 60,4 por ciento, y las financieras, con un incremento de un 25,7 por ciento en el último año, mientras que el sector manufacturero ha elevado también sus márgenes, recuperándose de la rebaja de beneficios durante la pandemia y el confinamiento.



Por su parte, a agricultura mantiene asimismo una importante diferencia con Europa, "basada sobre todo en las malas condiciones de trabajo y la precariedad laboral existente en el sector", mientras que Comercio, Transportes y Hostelería han recuperado ya sus márgenes de beneficio tras el recorte sufrido en la pandemia, señala CCOO.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



Así, y de acuerdo a los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios se incrementaron en el junio en Extremadura un 10,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 1,8 por ciento más que en el mes de mayo



Respecto al índice general estatal, la subida de los precios ha sido del 10,2 por ciento, con una subida en la variación mensual de 1,9 por ciento con respecto al mes anterior, y en ambos casos, señala CCOO que son "tasas de inflación muy elevadas, más que en muchas décadas".



De acuerdo a estos datos, los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido el Transporte, con un aumento del 20,8 por ciento en la región, seguido de Vivienda, que registra una variación del 20 por ciento en Extremadura, por el incremento de los precios en la electricidad superior a la de mayo, por otro lado, a pesar de la bajada en vestido y calzado de un 3,2 por ciento que ha contenido la subida del IPC, aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 14,7 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas, señala CCOO.



Explica también CCOO que la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 5,3 por ciento, con lo que se sitúa un 4,1 por ciento por debajo del IPC general.



Con la misma diferencia que en el mes anterior, que "da unos indicadores de inflación muy alta y que refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados", señala CCOO, que recuerda que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de junio ha sido del 2,75 por ciento, frente al 2,45 por ciento de la media estatal.



Por eso, concluye CCOO asegurando que la mejora del poder de compra salarial, "no es ni de lejos suficiente para paliar la subida descontrolada del IPC".