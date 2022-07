CCOO y UGT urgen frente a la Creex que convenios garanticen poder adquisitivo de salarios

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura se han concentrado este miércoles, día 6, frente a la sede de la Creex en la ciudad de Badajoz dentro de la campaña 'Salario o Conflicto', para exigir a la patronal extremeña que "de un paso al frente", en aras de conseguir que los convenios garanticen el poder adquisitivo de los salarios y el establecimiento de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos.



Unas 200 personas han secundado esta concentración frente a la sede de la Creex en Badajoz, un grupo de las cuales ha accedido al recinto exterior de la misma, en una protesta en la que se han podido escuchar frases como "Salarios dignos, convenios justos", "Esta patronal nos va a escuchar" o "Peinado escucha estamos en la lucha".



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que este miércoles en todo el país se están movilizando ambos sindicatos porque quieren recuperar el poder adquisitivo y que los convenios sean con salarios "dignos" y recojan las cláusulas de revisión salarial, ante lo cual ha señalado que, en estos momentos en la región, los convenios negociados están en el 2,57 por ciento de subida, eso en los de sector, y en los de empresa en el 1,57, mientras que el IPC adelantado está en el 10,2 por ciento.



Ante ello, ha continuado, quien está perdiendo es la clase trabajadora, porque los empresarios tienen "grandes beneficios y encima con millonarias ayudas", tanto del Gobierno central, el autonómico, las diputaciones, o los ayuntamientos, "a lo largo de la pandemia han recibido ayudas considerables, pero es que ahora, con la crisis por la guerra de Ucrania, también están volviendo a recibir ingentes cantidades de millones de euros, por lo tanto es el momento de repartir beneficios y de equilibrar también esas relaciones laborales".



Por eso se han concentrado ante la patronal extremeña en relación a los citados convenios, acerca de los cuales Chacón ha incidido en aquellos que les tienen "bloqueados", como es el caso del convenio de hostelería donde el salario mínimo interprofesional "al final es el que están percibiendo los trabajadores". "Luego dicen que no hay profesionales, si no se paga en condiciones cómo va a haber trabajadores que vayan a estar trabajando en ese sector", se ha preguntado.



De igual modo, ha añadido que los mismos que están recibiendo "importantes" ayudas por parte de la Junta y del Gobierno central, "por supuesto" han incrementado los precios, "por lo tanto no están teniendo pérdidas, los únicos que estamos perdiendo son los trabajadores", al tiempo que se ha referido a convenios como el de la Dependencia, "bloqueado y donde se niegan a reconocer esa clausula de revisión salarial que es del 6,5 por ciento que todavía no lo han percibido las trabajadoras de ese sector".



En el caso del convenio de telecomunicaciones, también hay "un bloqueo" y "no quieren mayores retribuciones", o en el caso del de las productoras audiovisuales el convenio está "obsoleto" y se tienen "unas condiciones económicas y salariales tercermundistas".



QUE LA PATRONAL SEA RESPONSABLE



Por todo ello, CCOO y UGT están en la calle, "reivindicando por esos colectivos, por esos convenios bloqueados, y exigiéndole a la patronal que de un paso hacia adelante, que sea responsable", ha incidido, para citar tanto el incremento de precios, como que el Gobierno ha puesto en marcha medidas, que considera que "aún son insuficientes", y que se trata del 1 por ciento del PIB, "15.000 millones de euros que este Gobierno ha puesto a disposición fundamentalmente de las clases trabajadoras, y por qué no decirlo de los sectores empresariales más perjudicados".



Medidas en torno al transporte o el sector agrario, a la vez que ha sumado ayudas por parte del Gobierno como el incremento del 15 por ciento tanto en las pensiones no contributivas, como en el Ingreso Mínimo Vital, aunque "esas medidas no son suficientes" al entender que el Ejecutivo central tiene que "controlar los precios, lo mismo que ha hecho con la bombona de butano, que ha establecido un precio determinado", algo que "tendría que hacer en el resto de sectores para contener esos precios".



Del mismo modo ha hecho hincapié en las cuantías destinadas a bonificaciones fiscales, para señalar que "esa no es la salida" y que "tiene que haber incrementos": "tenemos que tener mejores ingresos y una mayor redistribución de la riqueza, y es el momento ahora, donde se hagan imposiciones también a las empresas que más están ganando".



"OTOÑO CALIENTE"



Al mismo tiempo, Encarna Chacón ha insistido en que "las medidas que se le den a los empresarios, que es dinero de todos los trabajadores y trabajadoras, tienen que repercutir también en los salarios" y por eso reivindican "salarios dignos y condiciones laborales mucho más decentes de las que tenemos en este momento".



En este sentido y sobre las subidas salariales, ha señalado que, si el incremento de precios está en el 10,2 por ciento en este momento, lo que están exigiendo es una subida al menos en este año del 3,5 por ciento, al año siguiente de un 2,5 por ciento y al siguiente en torno al 2 por ciento, "pero siempre con cláusula de revisión salarial". "Eso es lo que estábamos reivindicando en el Acuerdo de empleo y negociación colectiva, por cierto la patronal se levantó e hizo caso omiso a las pretensiones sindicales, por eso estas movilizaciones", ha rememorado.



Por todo ello, la exigencia de los sindicatos pasa por que los empresarios "tienen que dar ese paso de responsabilidad" y, en caso contrario, habrá un "otoño caliente" en el que las dos organizaciones sindicales estarán en la calle, convocarán huelga en los sectores determinados donde estos convenios estén paralizados y "desde luego" van a movilizarse.



LOS SALARIOS NO HAN SUBIDO



En nombre de UGT, ha intervenido el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, quien ha recordado que la primera concentración la tuvieron el 9 de junio en Madrid para este tema de los salarios y para la reactivación de los mismos, y ha destacado que, tanto con la Covid como con la inflación, "los salarios no han subido", mientras el acuerdo de negociación colectiva de ámbito estatal no se ha firmado desde el año pasado.



Así, ha pedido que se firme un acuerdo de negociación colectiva para que repercuta en los salarios, dado que "no se ha firmado y se ha bloqueado", y que la "hoja de ruta" para este año es del 3,5 por ciento, al año que viene el 2,5 por ciento y al siguiente el 2 por ciento.



Sin embargo y aunque "la subida es importante", ha recalcado que lo es "más" la cláusula de revisión salarial, dado que, a tenor de los datos de inflación, se puede hacer una subida de un convenio "que parezca muy buena, pero si verdaderamente no firmamos la cláusula de revisión salarial, la cual han perdido la mayoría de los convenios, pues al final perderían poder adquisitivo los trabajadores".



Mientras, "los empresarios están ganando porque si veis lógicamente al producto final se le ha hecho el incremento de la inflación, y los empresarios no están perdiendo", de forma que "tienen lógicamente ahora que redistribuir esa ganancia con los trabajadores, según Morcillo, para quien desde UGT están "de acuerdo" con las medidas que sacó por decreto hace dos semanas el Gobierno, aunque se han centrado en lo referido al impuesto a las eléctricas que "han seguido ganando y ganan bastante más y hay que penalizarlas con impuestos".