CCOO subraya efectos positivos de reforma laboral pero ve con "preocupación" la inflación

El sindicato CCOO de Extremadura destaca que los "buenos" datos del mercado de trabajo en la región en el mes de junio se acompañan de los efectos "positivos" de la nueva reforma laboral en cuanto a estabilidad laboral, a pesar de los "malos augurios" que lanzó la derecha en el momento de su aprobación y que, "mes tras mes, están siendo desmentidos por los hechos".



CCOO insta al empresariado a dejar de "bloquear" la negociación colectiva y aceptar subidas salariales que compensen el alza de los precios, porque si esto no ocurre, "al final, esto repercutirá negativamente en el empleo".



De igual modo, el sindicato destaca que continúa la conversión de contratos temporales en indefinidos y subraya que, en los seis primeros meses de este año, se ha producido un incremento de un 400 por ciento de la contratación indefinida "gracias" a la reforma laboral.



En todo caso, en nota de prensa CCOO advierte de que dos "amenazas" se ciernen sobre la "buena marcha" del mercado de trabajo. En concreto, por un lado, la "ralentización económica" provocada por la guerra de Ucrania y el alza de los precios, y por otro lado, la "devaluación salarial de facto" por el "bloqueo" de los convenios por parte de la patronal, que "limitará el consumo y la actividad económica".



Así, incide en que no se puede entender que, después de los "miles" de millones de euros de ayudas públicas en el rescate de empresas, y la "recuperación" de sus beneficios tras la pandemia, la patronal no esté dispuesta a "repartir sus márgenes" y trasladarlos también a los salarios para "compensar" la escalada del IPC.



En este punto, CCOO subraya dará la "batalla" en la negociación de los convenios colectivos "para garantizar el poder adquisitivo de los salarios y evitar que el incremento de los precios recaiga sobre la clase trabajadora".



CONTRATACIÓN



Respecto a la contratación, se han registrado un total de 50.774, un 1.78 por ciento más que en el mes anterior, lo que representa en valor absoluto 890 contratos más, a pesar de este crecimiento se ha debido al incremento de la contratación temporal, aunque la contratación indefinida ha bajado, la conversión de contratos temporales en indefinidos se ha incrementado en un 15.48 por ciento, en valores absolutos representa 12.596 más temporales que en el mes anterior



Asimismo, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Extremadura durante el mes de junio alcanzó una cifra de 412.915, lo que representa un total de 5.007 más que en el mes anterior, el 1,23 por ciento en valores relativos, frente a la subida del 0.57 por ciento de la media estatal.



Respecto a la evolución anual, mismo mes del año anterior, se sigue registrando incrementos del volumen de afiliación, con un total 9.640 personas afiliadas más, el 2,39 por ciento más que en junio de 2021. Se trata de un incremento de menor intensidad que la registrada en la media española, que fue de 4,35 por ciento.