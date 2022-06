Deltafina comprará a cooperativa extremeña Ibertabaco más de 12 millones kilos de tabaco

Ep.



La empresa italiana Deltafina SRL comprará más de 12 millones de kilos de tabaco en los próximos tres años a la cooperativa extremeña Ibertabaco SC.



Cabe señalar que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado este viernes el documento de apoyo del Ejecutivo regional al acuerdo de colaboración entre Deltafina e Ibertabaco para la compra de tabaco.



Tras dicha firma, el presidente de Deltafina, Domenico Cardinali, y el gerente de Ibertabaco, Juan José Manzanero, han atendido a los medios a las puertas de la Presidencia de la Junta y han mostrado su satisfacción por el acuerdo rubricado.



De este modo, Cardinali ha explicado que se ha renovado por un espacio de tres años un acuerdo que data de 2017, lo que es la "demostración más importante de cuánto Deltafina cree en el tabaco español".



En base al mismo, Deltafina comprará a Ibertabaco más de 4 millones de kilos de tabaco al año, aunque cabe la posibilidad de poder hablar de una "cantidad suplementaria" si fuera necesario, ha añadido.



De igual forma, ha avanzado que la intención es seguir haciendo este trabajo con los mismos cultivadores, teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, la ambiental y la social, además de la capacidad de seguir haciendo tabaco.



"El tabaco extremeño es uno de los tabacos que en Europa se coloca en una condición de media superior", ha señalado el presidente de Deltafina, al tiempo que ha recalcado que el extremeño es "uno de los tabacos más importantes de Europa".



TRANSMITIR ILUSIÓN A LOS AGRICULTORES



Por su parte, el gerente de Ibertabaco, Juan José Manzanero, ha destacado que con la firma de este acuerdo se quiere transmitir "un poco de ilusión" a los agricultores ante unos años "complicados" en los que se han disparado los costes de producción.



"Hay mucha gente desanimada, mucho desánimo. El año pasado cerramos las entregas en el mes de noviembre porque veíamos que no se repercutían los precios y con este acuerdo queremos transmitir que hay al menos una forma de gestionar el tabaco que permite que sigamos adelante", ha aseverado.



Manzanero ha informado de que este año, en el tabaco, no han sufrido ninguna reducción de kilos, ya que el agricultor "sigue estando interesado en producir tabaco", a lo que ha añadido que espera que el acuerdo suscrito sirva para "animar a la gente" a seguir con esta actividad.



Preguntado por los medios, el gerente de Ibertabaco ha informado de que una parte del acuerdo está relacionado con el "reconocimiento" de la subida de costes.



"Nosotros hemos previsto una subida en el momento del contrato y ahora antes de que se inicie la campaña volveremos a sentarnos para hacer un análisis de qué ha pasado desde entonces hasta ahora para actualizarlo en lo máximo posible los precios de la campaña", ha indicado.



En este sentido, y preguntado por cómo podría quedar el precio del kilo de tabaco, ha dicho que "se verá en su momento" pero que ha añadido que "lógicamente tiene que haber una subida significativa".



De este modo, ha aludido a los "esfuerzos" realizados de cara a contar con una región en la futura PAC que permita tener unas ayudas similares a las actuales para los cultivadores de tabaco, por lo que ha dicho que "sería una pena" que no se pudiera seguir "aprovechando esa oportunidad" dada hasta 2027.



Preguntado también por cuál podría ser la subida, el gerente de Ibertabaco ha apuntado la dificultad para establecer esa cantidad ante las incertidumbres que existen en relación, por ejemplo, al precio de la energía.



Ibertabaco es una cooperativa de segundo grado ubicada en Rosalejo (Cáceres) con una producción de 6 millones de kilos, de los que 4 millones son vendidos a Deltafina y el resto también se vende a Cetarsa. Forman parte de esta cooperativas unos 300 socios que tienen sus explotaciones en las zonas de La Vera y en Campo Arañuelo.