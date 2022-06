Rafael Lemus reivindica el derecho de los jornaleros a ejercer la huelga

El secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha reivindicado en Calamonte el derecho de los jornaleros a ejercer la huelga porque son "muy necesarios para el desarrollo de nuestra Extremadura rural y agraria".



"O empezamos a cuidarlos y tratarlos con dignidad, o tendremos problemas en la región", ha apuntado, a la vez que ha recordado que ya en el año 1982, cuando llegó el PSOE a Extremadura, "se les dio la posibilidad de percibir la renta básica, el PER".



Sin embargo, ha señalado que los "terratenientes más casposos de Extremadura creen que 50 años después nada ha cambiado", ha señalado durante un acto este pasado miércoles, día 15, en Calamonte (Badajoz) dentro de la campaña 'Diálogos en el Reencuentro' del PSOE provincial pacense.



Lemus ha aclarado que el acuerdo al que llegaron sindicatos y patronal hace un año "se ha quedado en papel mojado" y, en consecuencia, "hoy las cosechas de frutales están en riesgo de pudrirse en el campo porque los jornaleros no pueden más". En este sentido, ha indicado que "aquellos que hace unos meses defendían a los transportistas, hoy ningunean el derecho a huelga de los jornaleros".



Así, ha considerado que "a Asaja no le preocupa que el campo mejore, se desarrolle y progrese, su principal objetivo es derrocar al PSOE", y ha añadido que "saben que con el PP y Vox podrán hacer y deshacer a su antojo", según apunta en una nota de prensa el PSOE provincial de Badajoz.



De igual modo, el líder provincial ha instado a la militancia de Calamonte a aunar fuerzas a un año de las elecciones. "Se abre un nuevo horizonte de progreso y evolución y llegará de la mano del PSOE, por ello son necesarias las máximas manos posibles y pedimos a jóvenes y mayores que es el momento de cohesionarse y reencontrarse", ha concluido.



El acto se ha celebrado en la Casa del Pueblo de Calamonte y ha contado, además, con la intervención de Lola Enrique, diputada provincial y secretaria general del PSOE de Calamonte, que ha sido la encargada de abrir el acto.



Cabe recordar que la campaña 'Diálogos en el Reencuentro. Socialistas en marcha!!' comenzó el pasado 25 de mayo y se extenderá hasta el próximo 1 de julio, llegando a un total de 140 municipios de la provincia de Badajoz.