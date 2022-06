PP pide a Junta y Gobierno que medien en conflicto entre patronal y trabajadores del campo

Ep.



El diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura Luis Alfonso Hernández Carrón ha reclamado a la Junta y al Gobierno central que medien en el conflicto entre patronal y trabajadores del campo, a fin de evitar que la huelga convocada pueda "bloquear" las campañas en marcha y que paren una explotaciones que están "al límite" por la inflación y la sequía.



El portavoz 'popular' ha subrayado que el sector agrario está "al límite" por los altos costes que tiene a agricultores y ganaderos "contra las cuerdas" y por la sequía.



Así, ha señalado que "entiende" las reivindicaciones de los trabajadores y también las de los productores, agricultores y ganaderos, que en estos momentos sus explotaciones "han dejado de ser rentables".



Hernández Carrón ha afirmado que "no son pocos" los productores que llevan tiempo advirtiendo y pidiendo a los gobiernos de Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara que pongan medidas encima de la mesa para mitigar los efectos de la subida de los costes de producción.



Sin embargo, asegura, ni la Junta ni el Gobierno han hecho "nada ni han puesto medidas para evitar esta situación en el peor momento", que es cuando hay inflación, sequía y una guerra en Ucrania que impide las importaciones" de productos.



"No hay medidas reales para mitigar los altos costes ni tampoco ayudas claras contra la sequía", señala el parlamentario popular, por lo que así es "muy difícil atender las reclamaciones de agricultores y de jornaleros".



Por último, tras indicar que los derechos laborales tienen que ser "objeto de respeto", ha pedido a la Junta y al Gobierno que medien para que la situación "no llegue a bloquear la campaña de la fruta, la del tomate y paren las explotaciones".