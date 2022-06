CCOO y UGT insisten en que la patronal se "ríe" de los trabajadores del campo

Ep.



Los sindicatos UGT y CCOO han reiterado este viernes que las tres jornadas de huelga previstas para el próximo jueves, viernes y sábado en el sector del campo es la consecuencia de que los empresarios se están "riendo" de los trabajadores y que les están "faltando el respeto", al tratar de hacer recaer sobre sus derechos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).



Los responsables del sector agrario de ambos sindicatos, encargados de la representación de los trabajadores del campo en la región, unos 60.000, en la negociación del convenio colectivo del sector, que lleva "bloqueada" un año y medio, han reiterado, como ya avanzaran el pasado viernes, que las negociaciones están "rotas", si bien insisten en su ofrecimiento al diálogo.



Sin embargo, advierten a las organizaciones agrarias y Afruex, que se ha incorporado como representante de la patronal a la negociación, de que no van a firmar ningún convenio que suponga salarios por debajo del SMI ni recortes sobre los derechos laborales y salariales ya incorporados en anteriores convenios.



Derechos que mantienen que las tres organizaciones agrarias que participan en la negociación ya habían acordado, y que, sin embargo, han aprovechado la incorporación de Afruex para "desdecirse", según ha indicado Satu Lagar, secretario general de CCOO de Industria, que ha comparecido acompañado por Ricardo Salaya, el secretario general de FICA-UGT Extremadura.



Salaya asegura por su parte que la patronal parece instalada en la estrategia de alargar al máximo la negociación para continuar rigiendo el sector por el Estatuto de los Trabajadores una vez decaído el anterior convenio.



Por ello, subraya que han convocado la huelga después se rompiera el diálogo en la última reunión de mediación, este pasado viernes, de modo que ahora serán los propios trabajadores, apoyando o no la convocatoria, los que van a decir "qué es lo que esperan de nosotros y qué es lo que esperan que hagamos".



En todo caso, sostiene que están dispuestos a participan en cualquier mediación entre las partes "siempre" que se trabaje "en serio" y se deje de dar vueltas al asunto y de "posponerlo en el tiempo para siempre".



Al respecto, Lagar ha subrayado que han estado abiertos al diálogo durante todo el proceso, y que han aceptado las peticiones de la patronal de dilatar el proceso, primero a la espera del resultado de la subida del SMI, luego de la reforma laboral, y por último hasta que se celebraran las elecciones al campo.



Sobre la huelga, los dirigentes sindicales confían en que será un "éxito", dado que el 'feedback' que les llega de la gente del campo es que está "molesta y decidida".



En todo caso, lo sindicatos van a elaborar un calendario de asambleas para informar en los días previos a la huelga a todos los trabajadores sobre los motivos de la convocatoria, y ya el jueves, primer día de paro, acudirán a las centrales hortofrutícolas para organizar piquetes informativos.



Sobre las críticas de Afruex con respecto a que el único objetivo de esta huelga en plena campaña de la recogida de la fruta es "hacer daño", Lagar ha señalado que no tienen "credibilidad" cuando llevan "años increpando" y acusándoles de provocar la "ruina del sector".



En esta línea Salaya ha remarcado que el derecho a la huelga viene recogido en la Constitución y que es una herramienta a la que se han visto obligados a acudir tras año y medio de bloqueo en la aprobación del nuevo convenio.



"La patronal sigue pensando que puede hacer uso de los derechos de los trabajadores para contrarrestar las supuestas pérdidas en sus explotaciones", ha dicho Lagar, quien ha puesto en duda esta mala situación del campo apuntando que Extremadura es la única región que incrementa sus exportaciones y que los trabajadores son "los únicos que no participan en los beneficios".



Lagar ha remarcado que los sindicatos no están pidiendo nada más que se mantenga el salario en el SMI, tal y como viene marcado desde el Estado, así como los derechos que ya tienen contemplados los trabajadores del campo en convenios anteriores. Por tanto, en esta negociación, los únicos que están pidiendo son los empresarios, en este caso "recortes" en los derechos laborales y salariales de los trabajadores.



Por su parte, Salaya ha recordado que el trabajo en el campo es "durísimo" y que sus trabajadores son los que mantienen "vivos" el mundo rural.



OLA DE CALOR



Por otro lado, preguntados por las circunstancias laborales durante la ola de calor, especialmente en un sector como el agrario, Salaya ha recordado que estas situaciones están reguladas y que las empresas cuentan con sus servicios de prevención de riesgos laborales para evitar daños en sus trabajadores.



Por tanto, los empresarios tienen su "responsabilidad" a la hora de evitar que se produzcan golpes de calor en sus plantillas propiciando las condiciones necesarias para que no ocurran.



A su vez, Lagar ha recordado que los sindicatos realizan constantes campañas informativas sobre esta cuestión y que una de las medidas que siempre reclaman a las empresas es que se puedan adelantar el inicio de las jornada laboral para que los trabajadores puedan volver a casa antes de que lleguen las horas de más intensidad del calor.