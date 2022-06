Trabajadores del campo en Extremadura irán a la huelga tras romperse negociación

Ep

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado a los trabajadores del campo en Extremadura, unos 60.000, a estas jornadas de huelga.



El secretario general de CCOO de Industria en Extremadura, Saturnino Lagar, ha señalado a Europa Press que a falta de cerrar "cuatro flecos" pendientes de la reunión anterior, la patronal se ha presentado al encuentro de este viernes con una serie de reclamaciones que suponen "recortar los derechos" de los trabajadores del campo.



Ante ello, los dos sindicatos han decidido que no negociarían sobre esta base, y han dado por rota la negociación, convocando posteriormente las tres citadas jornadas de huelga, que cabe recordar se producen en el momento de mayor necesidad de mano de obra en el campo extremeño, en plena campaña de recogida de la fruta de hueso.



Según Lagar, los empresarios del campo han pretendido sacar de las tablas salariales "todos los pluses", desde el de transportes, nocturnidad, toxicidad... de modo que el salario quede en la cantidad que recoge el Salario Mínimo Interprofesional, lo cual, ha reconocido Lagar, les ha pillado "por sorpresa". "No sabemos si lo que quieren es reírse de la gente", ha afirmado.



Por este motivo, y al no estar dispuestos a "degradar aún más" las condiciones laborales, los sindicatos han decidido que sean los trabajadores quienes "luchen por sus derechos" con esta convocatoria de huelga.



Ahora las posiciones están "totalmente distanciadas", reconoce, de modo que el único camino para desconvocar la huelga pasa por retomar las negociaciones donde se quedaron en la anterior reunión, en la que quedaron pendientes "cuatro flecos", como la cantidad a pagar por la antigüedad o la situación de los contratos fijos discontinuos.



Desde UGT van más allá aún, y señalan que a partir de ahora, y teniendo en cuenta la desviación actual del IPC, no se sienten "comprometidos" a mantener las propuestas de reuniones anteriores, por lo que, de sentarse de nuevo en una mesa con la patronal, habría que "empezar de nuevo", ha señalado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro UGT-FICA Extremadura, Ricardo Salaya.



El dirigente sindical confirma que las negociaciones están "completamente rotas", y que la relación entre trabajadores y empresarios del campo en los próximos meses "pinta mal".



Todo ello, por la propuesta "delirante" que han planteado las organizaciones profesionales agrarias, que asegura que pretenden que los salarios se sitúen "por debajo del SMI" y se complementen con pluses, de modo que sean los que "carguen con la subida" del salario mínimo interprofesional.