CCOO Extremadura señala que subida de precios hace "cada vez más necesario subir salarios"

CCOO de Extremadura ha considerado que el "nuevo incremento muy preocupante" del IPC registrado en mayo, y que "es aún mayor" en Extremadura que en el resto del país.



El secretario de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, ha calificado de "brutal" para los trabajadores porque "no ven compensadas en sus nóminas esta subida de precios", y por eso, el sindicato ha avanzado que exigirá en la negociación de los convenios colectivos la inclusión de cláusulas de garantía salarial.



Así, CCOO añade que las empresas están trasladando el alza de los precios a sus propios productos y servicios para no perder sus beneficios y márgenes, pero, sin embargo, no están haciendo lo mismo con los salarios, por lo que los trabajadores "son los verdaderos perjudicados de esta crisis, especialmente los de menores ingresos".



Ante esta situación, el sindicato defiende que el empresariado y el Gobierno "deben asumir su responsabilidad ante esta situación", ya que no solo se está empobreciendo a la clase trabajadora, sino que también "está complicando la recuperación de la economía, limitando el consumo, y generando un clima de conflicto social que debe resolverse".ç



De esta forma reacciona CCOO a los datos del Indice de Premios al Consumo (IPC) conocidos este viernes, que apuntan que los precios se incrementaron en el mes de mayo en Extremadura un 9,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 1 por ciento más que en el mes de abril



En el índice general estatal, la subida de los precios ha sido del 8,7 por ciento, con una subida en la variación mensual de 0,8 por ciento con respecto al mes anterior



Así, señala CCOO que a pesar que el incremento anual no ha sido tan elevado como fue el mes de marzo, "en ambos casos se trata de las tasas de inflación muy elevadas, más que en muchas décadas".



Explica que los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido Vivienda, que registra una variación del 18,7 por ciento en Extremadura, por el incremento de los precios en la electricidad superior a la de abril, por otro lado, el grupo de Transporte, con un aumento del 16,1 por ciento en la región, a pesar de la bajada en vestido y calzado de un 2,6% que ha contenido la subida del IPC, aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 12,9 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas.



La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 5,2 por ciento, con lo que se sitúa un 4,2 por ciento por debajo del IPC general.



Con la misma diferencia que en el mes anterior que nos da unos indicadores de inflación muy alta y que refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados.



Por su parte, apunta que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de mayo ha sido del 2,63 por ciento, frente al 2,42 por ciento de la media estatal, por lo que considerado que la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento por ciento, "no es ni de lejos suficiente para paliar la subida descontrolada del IPC".