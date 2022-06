La Plataforma en Defensa del Transporte convoca una concentración el sábado en Mérida

La Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado una concentración el próximo sábado, 11 de junio, en Mérida para protestar por la "agonía económica" del sector.



En concreto, la concentración tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza de España de la capital extremeña, según informa la plataforma en redes sociales y recoge Europa Press.



Como argumento de la protesta, el colectivo plantea que "desgraciadamente la situación general de los trabajadores sigue en declive", así como que a pesar de las protestas y de los "mensajes de auxilio" a la administración "parece que no se dan por enterados".



"Ya no sólo es el transporte, todos los sectores estamos siendo arrastrados a la agonía económica al igual que a un futuro incierto donde no vamos a tener posibilidad de sobrevivir", argumenta la plataforma.



En este sentido, invita a participar en la concentración bajo el lema 'Luchemos hoy para no lamentarnos mañana'. "Antes de ser más débiles, demostremos que no sólo nos pueden utilizar como medio recaudatorio, sino que nos tienen que dar soluciones y nosotros debemos de exigirlas", sentencia el colectivo.