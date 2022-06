La producción industrial subió en abril un 21,5% en Extremadura, el segundo mayor ascenso

Rd./Ep.

El Índice de Producción Industrial (IPI) en el mes de abril se situó en Extremadura en 107,5, registrando un incremento anual del 21,5%, el segundo mayor aumento en tasa interanual entre todas las Comunidades Autónomas en este mes, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, en el periodo enero-abril, la media del Índice de Producción Industrial (IPI) registró una tasa de variación del 6% respecto a la media del mismo periodo del año anterior (España 2%).

Además, en este periodo, atendiendo al destino económico de los bienes, aumenta la producción de Bienes de equipo (26%), Bienes de consumo (10,6%) y Energía (8,3%); y se reduce en Bienes intermedios (-5,4%).

Por ramas y divisiones de actividad, los incrementos de producción más elevados se registran en Industria textil (2174,8%) y Confección de prendas de vestir (721,8%).

De hecho, los mayores descensos se producen en Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-88,3%) y en Reparación e instalación de maquinaria y equipo (-87,8%).

Igualmente, con relación a abril de 2021, en Extremadura el IPI presentó una variación de 21,5% (España -0,4%). Aumentó la producción de Energía (43,9%), Bienes de equipo (25,8%) y Bienes de consumo (17,7%); y disminuyó en Bienes intermedios (-6,8%).

Por ramas y divisiones de actividad, los mayores incrementos de producción se registran en Industria textil (2379,2%) y en Confección de prendas de vestir (493,3%).

Los mayores descensos se producen en Reparación e instalación de maquinaria y equipo (-91,3%) y en Otras industrias manufactureras (-90,8%).

Finalmente, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, la variación mensual entre los meses de abril y marzo fue de 1,2%, a nivel nacional fue de -9,3%.

A NIVEL NACIONAL



En el conjunto del país, el IPI ha bajado un 0,4 por ciento en abril en relación al mismo mes de 2021, tasa ocho décimas inferior a la del mes anterior. Con el dato de abril, la producción industrial retorna a los descensos tras cinco meses consecutivos de tasas interanuales positivas.



La producción de la industria de los bienes intermedios ha sido la que más se ha resentido en abril, al registrar una caída interanual del 3,7 por ciento. Le han seguido los bienes de equipo, con un retroceso del 1,6 por ciento.



El resto de sectores han elevado su producción en el cuarto mes del año, especialmente la energía (+3,9%) y los bienes de consumo duradero (+3,5%). Los bienes de consumo no duradero, por su parte, han incrementado su producción un 1,7 por ciento interanual.



Por ramas de actividad, las que más han incrementado su producción en tasa interanual han sido la confección de prendas de vestir (+21,9%); la industria del cuero y del calzado (+21%), y la industria de la madera y del corcho (+10,8%).



Entre los descensos, los más acusados se han registrado en otras industrias extractivas (-13,5%); la fabricación de otro material de transporte (-9,3%); el suministro de agua y actividades de saneamiento (-8,7%); la fabricación de productos informáticos (-8,4%), y la fabricación de vehículos de motor (-8,1%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha subido un 2,4 por ciento en comparación con abril de 2021, tasa más de dos puntos superior a la de marzo, cuando no experimentó variación.



SUBIDAS DE LA PRODUCCIÓN EN NUEVE COMUNIDADES



La producción industrial se ha incrementado en abril en nueve comunidades autónomas en tasa interanual y ha bajado en ocho, principalmente en Galicia (-8%), Asturias (-4,3%), Navarra (-3,8%) y Murcia (-3,5%).



Los mayores aumentos, por contra, se han registrado en Baleares (+22,2%), Extremadura (+21,5%) y Aragón (+10,4%), únicas regiones con subidas interanuales de dos dígitos.



ALZA MENSUAL DEL 2,1%



En términos mensuales (abril sobre marzo) y dentro de la serie corregida, la producción industrial ha aumentado un 2,1 por ciento, su mayor alza mensual desde noviembre de 2021, cuando se incrementó un 2,2 por ciento.



A este repunte han contribuido todos los sectores, principalmente los bienes intermedios y los bienes de consumo duradero, que han elevado su producción en el mes un 6,8 por ciento y un 4,3 por ciento, respectivamente. Les siguen los bienes de equipo, con una subida mensual de la producción del 2,9 por ciento; la energía (+1,9%) y los bienes de consumo no duradero (+1,8%).



Por ramas de actividad, los mayores incrementos mensuales de la producción en la serie desestacionalizada los han experimentado la industria del cuero y del calzado (+21,4%), la confección de prendas de vestir (+19,3%) y la fabricación de material y equipo eléctrico (+17,1%).



Por contra, los mayores descensos mensuales han correspondido a la fabricación de productos farmacéuticos (-6,9%), la fabricación de productos informáticos (-5,9%) y la industria del tabaco (-3,4%).