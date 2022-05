Apag Extremadura Asaja cifra en un 30% la pérdida de la campaña del cereal de invierno

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que la campaña del cereal de invierno sufrirá una pérdida del 30 por ciento tras el último episodio de altas temperaturas y un invierno "muy seco".



Además de estas condiciones meteorológicas, los cereales de inverno se encuentran con otra "situación complicada", como es incremento del coste de los insumos con el precio de los fitosanitarios que se ha "multiplicado por tres" en el último año, o el coste de los fertilizantes que se ha duplicado, además del gasóleo agrícola "que está por las nubes".



En concreto, estos factores hacen que, a pesar de la "gran necesidad" de cereales por el conflicto de Ucrania, este cultivo "no tenga rentabilidad y las explotaciones no puedan asumir esos costes", ha señalado durante una rueda de prensa este miércoles.



Por todo ello, desde la organización agraria reclaman que se apruebe una medida integrada para el cereal de 150 euros por hectárea, además de permitir la quema controlada para los cereales, lo cual reduciría los costes en fitosanitarios, además de ser "más beneficioso para el medio ambiente por emplear menos químicos".



Dos asuntos que han sido trasladados ya a la Junta de Extremadura, y sobre los que espera "una respuesta afirmativa". Precisamente, la petición de autorizaciones para quemas controladas se ha realizado estas últimas semanas, aunque todavía no se ha recibido respuesta, según informa Apag Extremadura Asaja en una nota de prensa.



En cuanto a la medida integrada, se solicitó en la última reunión con el presidente de la Junta, en diciembre, y seis meses después tampoco han obtenido respuesta.



PRODUCCIONES CEREAL DE INVIERNO



Las estimaciones de APAG Extremadura Asaja indican que esta campaña se han plantado 204.000 hectáreas de cereal de invierno con una producción de 510.000 toneladas. En cuanto a las producciones específicas, se prevé 2.800 kilos por hectárea de trigo blando; 2.300 de trigo duro; 2.500 de triticale; 3.000 kilos por hectárea de cebada y 2.200 kilos por hectárea de avena.



En resumen, la campaña de este año "pintaba bien" pero la "última ola de calor" junto con el incremento en los costes de producción hacen necesarias "medidas que ayuden a una producción fundamental, sobre todo con la situación de Ucrania".



CONVENIO DEL CAMPO



Por último, a preguntas de los periodistas, Metidieri se ha referido a la reunión del convenio del campo prevista para este miércoles, sobre la que ha señalado que APAG Extremadura Asaja asiste a la misma "como siempre: con actitud constructiva".



No obstante, ha reconocido que "cada vez es más difícil" adelantar en acuerdos, "sobre todo cuando se legisla de espaldas al campo con nuevos contratos que van en contra de la excepcionalidad del campo y la temporalidad de sus campañas".

En este sentido, Metidieri ha considerado que es un "contrasentido" que la región tenga cerca de 95.000 parados y ahora, en plena campaña de cosecha de la fruta, no haya mano de obra disponible.