Los sueldos de los empleados de las ITV privadas extremeñas contemplarán en mayo la subida

Los sueldos de los empleados de las estaciones ITV privadas de la comunidad de Extremadura contemplarán desde el mes de mayo la subida salarial que corresponde por convenio.



En concreto, el secretario general de CCOO de Industria de Extremadura, Saturnino Lagar, ha informado de este aspecto tras participar en una reunión de mediación entre sindicatos y dirección de la empresa de ITVs privadas ITV Vegas Bajas previa a la huelga convocada por no abonar dicha subida.



De esta forma, Lagar ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, tras este segundo proceso de mediación, se ha conseguido que la empresa "recapacitara" y aplicara el convenio colectivo "tal y como estaba firmado con la subida del IPC más el 0,5 para este año 2022".



Saturnino Lagar ha recordado que se mantuvo una primera mediación que no fructificó con acuerdo porque la empresa quería aplicar esa subida en tres años consecutivos, lo que venía a ser, a su juicio, "congelar el salario durante tres años".



Tras ello se procedió a una segunda convocatoria de mediación previa a la huelga, que estaba convocada para el próximo día 17 y que ya no se celebrará.



De este encuentro celebrado este miércoles en Mérida, Lagar ha valorado que la empresa se haya presentado con una actitud "totalmente distinta" y en la que ha asumido que "no le queda más que cumplir el convenio colectivo y aplicar esa subida salarial".



"Al final desde el sindicato tenemos claro que el binomio de presión-negociación es lo único que funciona con este tipo de empresas y es lo único que nos ha llevado al éxito de que los trabajadores y trabajadoras de las ITV de Extremadura puedan tener esa subida salarial que deberían haber tenido en el mes de enero", ha recalcado.



Cabe destacar que la empresa ITV Vegas Bajas gestiona en régimen de concesión privada 22 centros en Extremadura y de esta actualización de los salarios se beneficiarán más de 150 personas que componen la plantilla.