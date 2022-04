PSOE y Unidas por Extremadura rechazan propuesta PP sobre impuesto sucesiones y donaciones

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista y el Unidas por Extremadura han tumbado este jueves en la Asamblea una iniciativa del PP que buscaba instar a la Junta a consensuar con los grupos la puesta en marcha de forma inmediata de la propuesta de modificación del impuesto de sucesiones y donaciones anunciada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el último Debate sobre la Orientación Política General de la Junta.



La iniciativa, que ha contado con el respaldo de Ciudadanos, ha sido defendida por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Alfonso Hernández Carrón, quien ha recordado que el pasado 5 de mayo Fernández Vara anunció la "práctica supresión" del impuesto de donaciones desde el 1 de enero de 2022.



Carrón ha recalcado que hay una mayoría en esta cámara que cree que es necesario suprimir dicho impuesto, por lo que entiende que se debe dar cumplimiento "en el menor tiempo posible" a la propuesta que Vara hizo ya hace un año pero que "no ha cumplido".



En este sentido, ha recordado las dos leyes puestas en marcha durante el gobierno en Extremadura del PP y que supusieron la "mayor" rebaja fiscal realizada en la región, unas bonificaciones que fueron suprimidas después por el gobierno socialista.



Sin embargo, y transcurrido un año desde el anuncio de Vara, ha indicado el 'popular' que el proyecto de ley está en fase de informe en el Consejo de Estado, lo que resulta "inaudito, al privar a los ciudadanos que pueda aplicarse la prometida deducción durante ya más de tres meses".



Así, ha planteado que, como quiera que la tramitación aún puede sufrir retrasos y debe ser necesariamente por la vía ordinaria en el parlamento, lo que conlleva otros dos meses de tramitación, y entendiendo su partido que es "urgente e improrrogable" acometer una bajada de impuestos, sería necesario acometer esa bajada "por consenso" a través de una propuesta de ley, con tramitación de lectura única.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Ricardo Utrera, ha dicho que los impuestos no son solo "matemáticas o números" sino que también representan "ideología" y "derechos y deberes" de la ciudadanía para contribuir al sostenimiento del Estado, por ello es "muy importante" estudiar con detenimiento cualquier propuesta referente a modificar o bonificar impuestos.



"Ustedes no buscan lo mejor para la ciudadanía extremeña, ustedes buscan lo mejor para sus intereses políticos y electorales. El discurso del Partido Popular en política fiscal, además de ser impropio de un partido de gobierno, es un discurso envenenado", ha aseverado.



Así, ha apuntado que la propuesta de la Junta sobre la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones se encuentra en fase de dictamen por parte del Consejo de Estado, previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno como proyecto de ley para su posterior tramitación y "enriquecimiento parlamentario si procede".



Por parte de Ciudadanos, el diputado, José María Casares, ha dicho que la propuesta no debería presentado ni debatido si la Junta hubiera demostrado "agilidad" y "voluntad" a la hora de cumplir lo prometido.



Asimismo, ha reiterado la posición de su grupo a favor de modificar el impuesto de sucesiones que castiga el esfuerzo de las familias y que, en lugar de recaudar más hace lo contrario, ya que invita a los ciudadanos a tributar en otras regiones.



Por ello, ha mostrado el apoyo a la iniciativa presentada por el PP porque se ha mostrado seguro de que, si se llevara a cabo, evitaría la emigración de extremeños a otras regiones para eludir impuestos y porque la permanencia del mismo afecta negativamente a la transmisión de empresas.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, ha lamentado que los impuestos no se aplican con progresividad en el país y ha considerado que el PSOE se debería "preocupar" cuando el PP se pone "tan de acuerdo" con dicho partido en materia fiscal.



En este sentido, Jaén ha recordado que la OCDE dijo, hace unos meses, que había que aumentar los impuestos de sucesiones para combatir la desigualdad y que Madrid era un "paraíso fiscal".



De esta manera, ha defendido la necesidad de contribuir al sostenimiento del Estado y de sus políticas a través de impuestos que deberían ser en función de las rentas de los contribuyentes.