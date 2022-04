Junta y Ministerio luchan para que agricultores que no puedan regar tengan ayudas directas

Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha resaltado que la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura están trabajando para que los profesionales del campo que no puedan regar sus tierras cuenten con ayudas directas.



En esta línea, ha recordado desde hace dos meses se trabaja con el ministerio para que la Comisión Europea autorice la utilización del Feader, de los fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural, igual que se hizo con el Covid, para pasar del pilar dos al pilar uno y poder dar ayudas directas a aquellos agricultores a título principal que no puedan regar sus tierras.



Así, ha incidido en que el jueves pasado se volvió a presentar por parte de once estados miembros esa propuesta, a lo que el comisario europeo de Agricultura dijo que se iba a estudiar "con mucha seriedad" para ver si es posible.



"Y lógicamente hay que hacerlo, si nos autoriza Comisión Europea lo vamos a hacer y vamos a establecer una concesión directa sin concurrencia competitiva, por que la Ley de Subvenciones lo permite, además estos cultivos son PAC y se puede pagar rápidamente antes de que finalice el año esa ayuda directa a aquellas hectáreas, ojo, siempre y cuando se utilice esa eficiencia del agua", ha dicho.



La consejera de Agricultura ha realizado estas declaraciones en una entrevista en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha indicado también que hasta el mes de mayo no se va a saber cuáles son las hectáreas y el número de agricultores que se quedan sin regar.



"En ese momento estaríamos en disposición de empezar a trabajar con esas ayudas", ha remarcado García Bernal, quien al mismo tiempo ha aclarado que los potenciales beneficiarios cobrarán también el pago básico y el pago verde.



Asimismo, y preguntada por si la Comisión Europea no autorizara el cambio de pilares, la consejera extremeña ha dicho que "lo tiene que hacer".



También, y sobre las ayudas establecidas por el Gobierno de España en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania referidas al sector primario, la consejera extremeña ha mostrado su satisfacción por las ayudas que irán destinadas a la ganadería de carne, ya que Extremadura recibiría un 20 por ciento del montante total en vacuno, un 25 por ciento en ovino y un 10 por ciento caprino.



A esto se sumaría también una "parte importante" para el caprino de leche. "La ganadería es uno de los sectores más afectados por el coste de producción tan importante que lleva sufriendo mucho tiempo y el sector lácteo el que más", ha recalcado.



"Nosotros y todas las comunidades autónomas planteamos con la reserva de crisis que había hecho la Unión Europea de poner 64,5 millones encima de la mesa que fuera el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, el que duplicara esa cantidad, que al principio no estaba así", ha dicho, ya que Comisión Europea, Gobierno y comunidades deberían aportar, en un principio, 64,5 millones cada parte.



Aunque, como ha expuesto, ha sido el propio ministerio el que ha asumido el coste total de esa reserva de crisis, lo que es algo muy importante, ya que, Extremadura, en el "hipotético caso" de que la UE no permitiese utilizar el Feader, podría sacar presupuestos de fondos propios para la sequía, ha dicho.