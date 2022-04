APAG pide convocar la Mesa de la Sequía y que fondos se repartan proporcionalmente

Ep

APAG Extremadura Asaja ha pedido la convocatoria de la Mesa de la Sequía y que el fondo de crisis, que es la ayuda que queda pendiente de distribución por parte del Estado, se reparta proporcionalmente a todos los cultivos afectados por este fenómeno.



"No puede mirar hacia otro lado la consejería, la consejería tiene que coger, de verdad, el toro por los cuernos, y no puede quedarse mirando hacia otro lado", ha indicado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri.



Concretamente, Metidieri ha criticado que la sequía, después del mes de marzo, parece que ha desaparecido a tenor de que las ayudas han sido "totalmente insuficientes".



"Tenemos una sequía que continúa acuciando fuertemente en nuestros embalses, tenemos un grave problema en la campaña de riego que se nos avecina ya y ante esto, al igual que en el secano, la respuesta de la administración ha sido cero", ha lamentado.



Así, ha recordado que el Ministerio de Agricultura ha arbitrado ayudas como la moratoria de la Seguridad Social, donde se permite aplazar el pago con el 0,5 por ciento de interés, lo que ha considerado una "verdadera tomadura de pelo".



También, y en relación al IBI rústico, Metidieri ha dicho que es "mentira" que este año se esté exento de su pago, ya que para acceder a esa exención se debería haber tenido un 20 por ciento menos de ingresos que el año anterior.



"Todos sabemos que venimos de una campaña malísima de producción, la del año anterior, este año hemos tenido una cosecha abundante, una cosecha buena en producción y con precios aceptables, precios que son los mínimos que deberían de estar en el mercado y no los que teníamos el año anterior", ha incidido.



Respecto a la rebaja de módulos del 20 por ciento, Metidieri ha dicho que aún no se tiene "claro" sobre qué se va a aplicar la rebaja y si será sobre el coeficiente inicial, que ya lo rebajan "año a año" o sobre la rebaja que se produjo el año anterior.



Por otro lado, y en relación a la siembra en barbechos para incrementar la producción, el presidente de APAG Extremadura Asaja se ha preguntado por qué barbecho se va a sembrar en la región al precio que están los insumos.



"No hay ningún tipo de ayuda a las parcelas de regadío que no se van a sembrar", ha lamentado, a lo que ha sumado la "inactividad" y la "ineptitud absoluta" de la Consejería de Agricultura ante una situación que es "bastante complicada".



Por ello, Metidieri ha pedido a la consejería que ejerza la "responsabilidad que tiene" y que está establecida en el artículo 123 de la Ley Agraria.



"Que no se escurra tanto el bulto, que se asuma de verdad sus responsabilidades y las competencias y empiece por lo que está evitando nuestra consejería, que es constituir la Mesa de la Sequía. La Mesa de la sequía tenía que haber estado constituida hace ya dos meses y haber abordado toda la afectación que tiene cada una de las producciones y valorarla en esa Mesa de la Sequía", ha apuntado.



Al respecto, ha lamentado la "incertidumbre" creada en torno a los distintos cultivos que se pueden y los que no se pueden sembrar, además de "enfrentar" a unas comunidades de regantes con otras y a unos agricultores con otros, algo que desde el sector ni se va "a permitir" ni se va a "consentir".



También ha considerado el presidente de APAG Extremadura Asaja que es el agricultor el que debería tener la "última decisión" a la hora de establecer dónde va a destinar el agua en su parcela.

Y, ha concluido que "el agricultor es que el que sabe cuál es la tierra que menos agua consume y dónde es donde más puede optimizar los recursos".