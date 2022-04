La Unión denunciará ante Junta y AICA todo contrato tabaco firmado por debajo de 3 €/kg.

La Unión Extremadura ha anunciado que va a denunciar ante la Junta de Extremadura y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) todo contrato de tabaco firmado por debajo de los 3 euros por kilo.

En esta línea, la organización agraria ha criticado que los costes de producción que tienen que cubrir actualmente los productores agrarios se encuentran en una media de subida del 250 por ciento con respecto al año pasado.

Asimismo, a través de una nota de prensa ha considerado que las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar la subida excesiva de costes de producción a través del Real Decreto-ley 6/2022 apenas suponen una reducción de los mismos en algo menos de 10 por ciento pero solo en lo referente al combustible.

Por ello, para poder hacer frente a la presente campaña y que los profesionales no acaben de "hipotecar" sus explotaciones, La Unión ha resaltado que los agricultores tienen la "obligación" de repercutir la subida de los costes de producción al precio final de su producto, punto que es de "obligado cumplimiento" en base a lo establecido en la Ley de Mejora de la cadena alimentaria.

Y es que "cuando se agota el plazo para la firma de los contratos de venta de tabaco por parte de los productores a las empresas transformadoras estamos observando que estas no quieren aplicar una subida del tabaco proporcional a la subida de los costes de producción, están ofreciendo una subida de alrededor de un 2 por ciento con respecto al precio del año pasado, cuando como hemos indicado la subida de costes es del 250 por ciento", ha criticado.

De este modo, tras un estudio de costes y en base a lo establecido en la normativa actual, La Unión Extremadura entiende que para que el cultivo sea "mínimamente rentable" el precio de la hoja de tabaco no puede estar por debajo de los 3 euros el kilogramo, ya que por debajo de este precio el agricultor tendría que aportar parte de las ayudas recibidas para cubrir las pérdidas del cultivo.

Así, la organización agraria ha remitido una carta a las asociaciones de productores de tabaco para que si el precio del tabaco no alcanza los 3 euros por kilo no se realice "ni un solo contrato en la actual campaña y que no se plante ni una sola hectárea de este cultivo".

"No podemos trabajar para perder dinero, no se puede vender tabaco por debajo de los 3 euros y pagar el gasóleo agrícola a 1,40 euro/litro, los nitrogenados a más de 1.200 euros/tonelada, los fitosanitarios por encima del 250 por ciento de subida con respecto al año pasado, la electricidad con una subida del 200 por ciento con respecto al 2021", ha enumerado.