La firma de hipotecas sobre viviendas creció en enero un 4,8% en Extremadura

Ep.

Las hipotecas sobre viviendas en Extremadura se cifraron en 637 durante enero, un 4,8% más que en el mismo mes de 2021 (29,4% a nivel nacional), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumenta un 1,8% en tasa anual y se sitúa en 82.697 euros (141.427 euros en España).

A su vez, en el primer mes de este 2022 se han constituido 836 hipotecas en Extremadura, un 2,1% más que en mismo mes de 2021 (en España un 25,7%). El 81,1% de las hipotecas se han realizado en Badajoz y el 18,9% en Cáceres.

El importe del capital prestado aumenta en la Comunidad Autónoma un 6,2%, siendo el importe medio de las hipotecas constituidas de 95.010 euros (152.547 euros a nivel nacional).

En este mes, Extremadura registró 163 hipotecas con cambios en sus condiciones. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modifican sus condiciones es de 119 (un 4,8% menos que en 2021), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) en una nota de prensa.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se producen 117 novaciones (o producidas con la misma entidad financiera), que bajan interanualmente un 20,4%.

Finalmente, el número de operaciones que cambian de entidad (subrogaciones al acreedor) es de 43 (en enero de 2021 se produjeron 31 cambios). Se registran 3 modificaciones del titular del bien hipotecado en este mes (subrogaciones al deudor), 8 en el mismo mes de 2021.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado un 29,4 por ciento el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 36.185 préstamos.



No obstante, pese a superar la cifra de un antes, el volumen de viviendas hipotecadas en enero de este año se ha quedado por debajo de las más de 40.000 que se firmaron en enero de 2020, antes de la pandemia.



Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el avance de enero, que supera en más de seis puntos el registrado en diciembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena once meses de ascensos interanuales consecutivos.



El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado un 9,5 por ciento interanual en el arranque del año, hasta los 141.427 euros, mientras que el capital prestado ha crecido un 41,7 por ciento, hasta los 5.117,5 millones de euros, su mayor cifra en un mes de enero desde el ejercicio 2011.



Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en enero de 2022 han sido Andalucía (7.644), Madrid (6.063), Cataluña (5.833) y Comunidad Valenciana (4.050).



Asimismo, las regiones en las que se ha prestado más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas han sido Madrid (1.268,7 millones de euros), Andalucía (976,6 millones) y Cataluña (953,5 millones).



En todas las comunidades se han firmado en enero más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2021 salvo en Navarra, donde han descendido un 26,7 por ciento. Por contra, las comunidades con mayores crecimientos interanuales han sido Asturias (+51,7%), La Rioja (+51,3%), Comunidad Valenciana (+42,6%) y Andalucía (+37%).



RÉCORD DE HIPOTECAS A TIPO FIJO



En tasa intermensual (enero de 2022 sobre diciembre de 2021), las hipotecas sobre viviendas han subido un 10 por ciento, mientras que el capital prestado se ha incrementado un 6,9 por ciento. Ambos datos mejoran los registros mensuales de enero de 2021, pero no los de 2020.



En el primer mes del año, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se ha situado en el 2,59 por ciento, con un plazo medio de 23 años. En el caso de las viviendas, el interés medio ha sido del 2,54 por ciento, por encima del 2,44 por ciento de un año antes, con un plazo medio de 24 años.



El 29,6 por ciento de las hipotecas sobre viviendas se han constituido el pasado mes de enero a tipo variable, mientras que el 70,4 por ciento se han firmado a tipo fijo, el porcentaje más alto de la serie histórica.



El tipo de interés medio al inicio ha sido del 2,21 por ciento para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,69 por ciento en el caso de las de tipo fijo.



EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SE ELEVA CASI UN 26%



De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) ha aumentado un 25,7 por ciento en enero de 2022 respecto al mismo mes de 2021, hasta un total de 46.946 préstamos.



El capital de los créditos hipotecarios concedidos ha avanzado un 35,1 por ciento en el primer mes del año, hasta superar los 7.161,4 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ha subido un 7,5 por ciento y ha sumado 152.547 euros.



BAJAN LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES



El pasado mes de enero un total de 14.695 hipotecas han cambiado sus condiciones, cifra un 32,1 por ciento inferior a la de igual mes de 2021.



Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se han producido 12.225 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso anual del 31,9 por ciento.



El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 1.730, un 40,1 por ciento menos que en enero de 2021. Por su parte, en 740 hipotecas han cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 7 por ciento menos que un año antes.



De las 14.695 hipotecas con cambios en sus condiciones, el 23 por ciento se deben a modificaciones en los tipos de interés. Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo ha aumentado del 20,2 por ciento al 45,2 por ciento, mientras que el de hipotecas a interés variable ha disminuido del 79 por ciento al 52,1 por ciento.



El Euribor es el tipo al que se referencia el mayor porcentaje de hipotecas a tipo variable, tanto antes del cambio (71,2%), como después (48,4%).



Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos en las hipotecas a tipo fijo ha disminuido 0,6 puntos y el de las hipotecas a tipo variable ha bajado 0,2 puntos.