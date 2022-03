La CREEx cree "justas, razonables y legítimas" las reivindicaciones de los transportistas

Ep.



El secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEx), Javier Peinado, ha señalado que las reivindicaciones de los transportistas que están secundando el paro son "justas", "razonables" y "legítimas" pero rechaza las "coacciones" a las empresas o autónomos que quieran trabajar.



Peinado ha subrayado que el Gobierno no está atendiendo "en tiempo y forma" las peticiones del sector pero ha insistido en rechazar situaciones de falta de libertad para trabajar por parte de las empresas que lo quieran.



"Desde la CREEx empatizamos con lo que se está exigiendo y reivindicando por ese colectivo pero no asumimos ni entendemos que se esté por la vía de las actuaciones y de la fuerza atentando contra la libertad de empresas y trabajadores que legítimamente quieren trabajar", ha subrayado el representante de la patronal extremeña, que cree que si se rompen lunas, se cortan carreteras o se bloquean ciudades "se puede perder la razón" de lo que se reivindica.



Asimismo, ha pedido al Gobierno que "de una vez por todas, tome ya medidas y no anuncie cuándo las va a tomar porque, sinceramente, la situación es caótica, pero no entendemos que por la fuerza se intente coaccionar la libertad de ejercicio de cualquier actividad productiva de este país", ha insistido.



Peinado ha hecho estas declaraciones este martes en Cáceres antes de participar en la jornada sobre el Plan de Vivienda de Extremadura que se desarrolla en el complejo cultural San Francisco.



Respecto al aumento de precios en los insumos, uno de los motivos por los que los transportistas han convocado el paro, ha indicado que, en sectores como la construcción, la actividad "no es rentable" y algunas empresas van a tener que paralizar las obras si no hay una revisión de precios en los contratos públicos y en los privado, debido al aumento del coste de los materiales de construcción.



En este sentido, ha apuntado que a lo mejor también las empresas de la construcción y los albañiles tienen que salir a la calle "a cortar carreteras" para que se les haga caso porque "el que no llora no mama". "Estamos intentando por la vía del dialogo intentar ver a las administraciones públicas que hay que revisar los precios y aunque se han hecho parches necesarios, son insuficientes", ha explicado.



Así, ha señalado que productos como el vidrio, que están muy presentes en obras de construcción, han subido más de un 300% y el hormigón y el cemento más del 120%, así como la madera, los aceros, los aluminios, etc.



"Unos incrementos de coste que están poniendo en grave riesgo la rentabilidad de las empresas de un tejido importante para Extremadura", ha manifestado el secretario general de la CREEx, que cree que el Plan de Vivienda regional "es fundamental para garantizar un derecho de acceso a la vivienda de toda la ciudadanía" pero también como "palanca y motor" para dinamizar un sector muy importante en la comunidad como es el de la construcción y afines.