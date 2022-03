UGT Extremadura lamenta el "cierre patronal salvaje" de transportes

Ep.

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha lamentado el "cierre patronal salvaje" que está desarrollando una parte del sector de transportes en España, toda vez que teniendo en cuenta que "no es una huelga" no se están asegurando los servicios mínimos y, por tanto, "no se están haciendo las cosas bien".

Así, sin querer entrar a valorar lo que piden los participantes en dichas acciones ni su representatividad, entiende que "no están haciendo las cosas bien" ya que "se están vulnerando derechos de trabajadores a trabajar".

"Podemos entenderlo o no podemos entenderlo" la convocatoria, pero se está "rompiendo" el abastecimiento y eso "nunca" lo han permitido los sindicatos en una huelga, ha incidido Patrocinio Sánchez sobre las acciones de transportistas en España a preguntas de los medios este lunes en una rueda de prensa en Mérida (sobre una convocatoria para protestar por la subida de precios).

En este sentido, tras recalcar que las negociaciones y los acuerdos se deben hacer con los "representantes legales" en todos los ámbitos, la responsable de UGT en Extremadura ha mostrado su deseo de que se lleguen a "acuerdos" que permitan que "esta salvajada termine"; al tiempo que ha defendido que hay que "asegurar un mínimo consumo, un mínimo servicio" pese a las protestas.