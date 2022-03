Planas lamenta que se politice manifestación del mundo rural, que quiere "ser escuchado"

Ep

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado que se politice la manifestación en defensa del mundo rural que va a tener lugar en Madrid este domingo.



En alusión a la presencia del PP en esta protesta, Planas ha lamentado que los 'populares' participen en este acto mientras no han apoyado algunas de las leyes que se han llevado a cabo en relación con el sector como la de la Cadena Alimentaria. "El PP tenía una inmensa oportunidad que era haber apoyado la Ley de la Cadena Alimentaria y no lo hizo, por tanto creo sinceramente que nadie debe ni politizar ni manipular lo que es una movilización de nuestro mundo rural", ha señalado.



En declaraciones a los medios este viernes en Cáceres tras participar en el IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro ha manifestado que "cualquier interferencia o manipulación política" en las reivindicaciones del mundo rural "no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho".



Respecto al espíritu de la protesta convocada por varias organizaciones como Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de Caza, la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural, ha mostrado su respeto a los que se manifiestan "en términos cívicos y constitucionales".



No obstante, desde el punto de vista del contenido de la manifestación, Planas ha defendido que el Gobierno "está comprometido" con el sector, y "es el que más ha hecho por el sector primario en lo que va de siglo". En esta línea se ha referido a la ya nombrada Ley de Cadena Alimentaria, "una reivindicación histórica" de las organizaciones profesionales agrarias que ya ha sido publicada en el BOE el pasado 15 de diciembre y que conseguirá "que ya no se pueda vender por debajo de los costes de producción", por ejemplo.



"Esto tarda un tiempo en hacerse realidad porque no es solo un cambio legislativo, sino de cultura", ha recalcado Planas, que ha apuntado a partir del 1 de enero de 2023 habrá un registro electrónico en el ministerio de todos los contratos que se realicen.



Respecto a la Política Agraria Común (PAC) ha recordado que es la "mejor dotada financieramente" de la historia, con más de 50.000 millones, 47.724 procedentes de Europa más la cofinanciación, además de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de los que también se destinará una cuantía importante al sector primario como los relativos al regadío sostenible.



Avances en temas de sanidad animal y vegetal, la agricultura y ganadería de precisión, el fortalecimiento del sistema de seguros agrarios, o el Decreto Ley de Sequía con medidas sociales o fiscales "muy positivas para España", son otras de las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



"Por tanto, este Gobierno tiene una actuación comprometida con el sector primario e iría más allá, con el mundo rural, porque hace quince días se aprobada la Estrategia Nacional Cinegética de la Caza Sostenible, un elemento fundamental, porque es la primera que se aprueba con el acuerdo de las 17 Comunidades Autónomas, por lo que son elementos de preservación de estas razas autóctonas de la ganadería y todo esto son esfuerzos que hacemos", ha concluido.