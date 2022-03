Vara pide a consejeros que hablen con contratistas para no parar obras por subida precios

Representantes de las distintas consejerías de la Junta de Extremadura van a hablar con los contratistas de las obras públicas que hay en marcha en el ámbito autonómico, por un importe global de casi 300 millones de euros, para evitar que éstas se paralicen por el encarecimiento del precio de los materiales.

Así lo ha anunciado este miércoles, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno en la que el presidente, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a los responsables de los distintos departamentos de la Administración que se contacte con cada una de las empresas para que las obras puedan seguir su curso y no se vea afectada la recuperación económica.

En este sentido, González ha señalado que no solo está en juego el desarrollo de las infraestructuras, sino también que no se altere el objetivo prioritario que se ha marcado para este año la Junta de Extremadura, que es la creación de empleo.

De este modo, tras expresar la "preocupación" por el alza de los precios, el portavoz ha informado de la aprobación en el Consejo de Gobierno de un acuerdo que permitirá a Extremadura aplicar el Título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística.

Concretamente, el objetivo de esta medida es la aplicación, en Extremadura, “de las medidas excepcionales” en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras incluidas en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros.

La normativa estatal de contratación regulada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Públicos permite la revisión de precios si el contrato se ha ejecutado al menos en un 20% de su importe y si han transcurrido dos años desde su formalización.

En este sentido, según informa la Junta, “la magnitud y el carácter imprevisible” del alza experimentada en el último año por los precios de las materias primas no se puede afrontar con el mecanismo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos cuyos pliegos no incorporan la revisión de precios o no cumplen los requisitos anteriores.

Además, el nuevo Real Decreto Ley incorpora medidas para estos supuestos que, mediante el acuerdo aprobado hoy, se aplicará en la Comunidad Autónoma y que son beneficiosas para los operadores del sector de la construcción.

Cabe señalar que los contratistas que soliciten el beneficio de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley no podrán ser beneficiarios de las medidas autonómicas incluidas en la Ley de Presupuestos de Extremadura para 2022 y en el Decreto Ley de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 2 de marzo.

CRISIS ECONÓMICA AGRAVADA POR LA GUERRA DE UCRANIA

En relación con la situación de crisis económica, que se ha visto agravada por la guerra de Ucrania, Juan Antonio González ha asegurado que en este momento es más necesario que nunca un acuerdo nacional entre formaciones políticas, Gobierno de España, comunidades autónomas y agentes sociales para dar una respuesta conjunta, algo que ha calificado como “una revisión de los Pactos de La Moncloa” y de acuerdo con la Unión Europea.

Precisamente, a propósito de ese acuerdo, tal y como ha avanzado, "Extremadura estará a la altura", como ha ocurrido en la reciente Conferencia de Presidentes, ha sentenciado.