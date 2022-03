UPA-UCE cree "insuficiente" el primer paquete medidas del Gobierno ante la sequía

UPA-UCE Extremadura considera que las medidas anunciadas por el Ministerio de Agricultura para hacer frente a la sequía que vive el campo son "claramente insuficientes" para los agricultores y ganaderos extremeños.



Por eso, la organización agraria ha confiado, a través de una nota de prensa, en que "el próximo Consejo de Ministros dé luz verde a utilizar los fondos Feader para conceder ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía porque está suponiendo una catástrofe para Extremadura".



En ese sentido, UPA-UCE reclama a la Junta de Extremadura que dote de presupuesto suficiente para poner en marcha medidas complementarias para la región, ya que "el problema de la falta de agua no afecta solo al regadío extremeño", sino que también hace "peligrar las producciones de secano, donde los ganaderos están alimentando a sus animales con piensos y forrajes haciendo frente a unos precios que están disparados", denuncian.



Así, la organización muestra su sorprensa por el anuncio de unas medidas que se planteaban como "una solución real" al problema de la sequía pero que, "en la práctica, son claramente insuficientes para Extremadura".



Por ello, UPA-UCE cree que el Gobierno central "no es del todo consciente de la gravedad que supone la sequía para una región como Extremadura", ya que según señala, las exenciones de las cuotas a la seguridad social o los préstamos "no será una solución porque, a estas alturas, el campo ya está arruinado", lamenta.



Así, UPA-UCE insiste en que los agricultores y ganaderos extremeños "necesitan liquidez y no préstamos", así como la puesta en marcha de "medidas directas, de mayor calado y con mayor importe económico" que las anunciadas ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas.



"El Gobierno y la Unión Europea tienen que autorizar ayudas directas para hacer frente a una catástrofe de grandes dimensiones como es la sequía. Los agricultores y ganaderos no pueden seguir endeudándose más cada día", señala UPA-UCE.



MEDIDAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN



Ante este escenario, UPA-UCE reclama medidas urgentes en distintos ámbitos, comenzando por flexibilizar la aplicación de la PAC en relación a las exigencias de diversificación, requisitos vinculados a la producción, el aprovechamiento de barbechos y de las tierras quemadas, así como el pastoreo de las superficies de interés ecológico.



Asimismo, el pago inmediato de las Ayudas de la PAC; y el aprovechamiento de los barbechos mediante pastoreo o para la siembra de cualquier proteaginosa y/o leguminosa para 2022. Además, reclaman el establecimiento de ayudas directas a los ganaderos afectados por el aumento de los costes de producción, precios bajos y sequía, justificadas por mínimis dentro de los límites que la legislación contempla.



El quinto punto se refiere a la convocatoria de ayudas directas similares a las articuladas para hacer frente al COVID, que sirvieron para dar apoyo a la ganadería; así como la activación de la reserva de crisis por la vía de urgencia para una ayuda excepcional a los sectores ganaderos y el compromiso del gobierno de complementar esta ayuda para obtener un impacto adecuado.



Por último, piden ayudas para la compra de piensos y forrajes; además de la compra y transporte de agua en cisternas para las explotaciones ganaderas de las provincias o zonas que lo precisen; y una ayuda a la construcción de abrevaderos, pozos y sistemas de almacenamiento de agua.



En el bloque de ayudas a la financiación de las explotaciones ganaderas, reclaman la bonificación de los intereses y moratoria al menos de 2 años del principal en los préstamos vivos de las explotaciones ganaderas; préstamos del ICO a interés 0 y con 2 años de carencia a las explotaciones ganaderas; o la bonificación del coste total de los avales del SAECA y de los gastos derivados para la formalización de los préstamos por para aquellas explotaciones ganaderas que lo necesiten.



En cuanto a las medidas fiscales, apuntan la aplicación del módulo 0 a todas las actividades ganaderas; el incremento del porcentaje de los gastos de difícil justificación en el Régimen de Estimación Directa durante el año 2021, al menos hasta el 15%, así como arbitrar un procedimiento de devolución por la vía de urgencia del IVA en estimación objetiva, como forma para dar liquidez al sector.



También solicitan que en un escenario de incremento del IVA general se tenga en cuenta actualizar los IVA compensatorios en el sector ganadero; y volver a aplicar la devolución del impuesto de hidrocarburos.



La organización pide asimismo una medida de choque energética consistente en la reducción para el sector de 15 ct/litro en el precio de adquisición del combustible (gasoil, propano...) que se reflejaría en el punto de adquisición del combustible; y la condonación de las cuotas de la Seguridad Social de los ganaderos (por cuenta propia y por cuenta ajena) durante un año, además del establecimiento de un coeficiente reductor para los gastos derivados de piensos, plásticos, combustible y fertilizantes.



En el apartado de seguros agrarios, reclaman una mejora del Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos: mejorar el sistema de determinación de sequía mediante satélite. Modificándose y compatibilizando la teledetección con la visita en campo de los técnicos de Agroseguro; así como el incremento de la subvención de los seguros ganaderos tanto en las tarifas de cobertura de siniestros de las explotaciones ganaderas, como también en la tarifa del seguro de retirada y destrucción de cadáveres.



De cara a garantizar el suministro de materias primas para la alimentación animal, proponen un plan proteico ambicioso para que Europa sea más autónoma en materia de producción de piensos; articular un plan para evitar el desabastecimiento de las materias primas (cereales, oleaginosas principalmente, suministrado por Ucrania) y frenar la escalada de precios de los piensos.



Asimismo, un incremento y mayor apoyo de los fondos Next Generation, o la prohibición de forma inmediata por parte de la Comisión de la utilización de los cereales para la producción de biocombustibles, así como no permitir la utilización de terrenos fértiles para la ubicación de placas solares.



Otras reclamaciones pasan por una modificación de los criterios de admisibilidad para determinar la superficie pastable de forma que se adapte mejor a la realidad del aprovechamiento que realiza el ganado de la superficie; o la creación de bancos de tierras que permitan la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.



En materia de sostenibilidad energética, urgen establecer un tope para el coste de la energía que está asfixiando a las explotaciones, el establecimiento de un "bono social energético" para los ganaderos, destinar mayor proporción y reorganizar los fondos Next Generation para que lleguen al sector ganadero.



Por último, piden la aplicación de la Ley de la Cadena con carácter "urgente". La situación actual está poniendo de manifiesto la "dificultad con la que se encuentran los ganaderos para poder transmitir a lo largo de la cadena el incremento de los costes de producción", concluye.