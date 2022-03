UGT Extremadura pide un aumento "adecuado" de los salarios de convenio

UGT Extremadura ha defendido que el aumento del SMI debe ir acompañado del incremento "adecuado" de los salarios de convenio, unido a la introducción de cláusulas de revisión salarial. De este modo se pronuncia ante el aumento del IPC, sobre lo cual entiende que es necesario proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores ajustando los salarios al contexto inflacionario actual, manteniendo así la demanda agregada, "fundamental para no perder todos los avances logrados en la recuperación económica postpandemia". Asimismo, ante la "gravedad" de la situación actual, UGT reclama al Gobierno que actúe con urgencia y adopte una serie de medidas extraordinarias encaminadas a preservar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Para ello, en nota de prensa UGT cree que es necesario reducir el costo de obtención de la energía, reformar su funcionamiento de mercado, al mismo tiempo que se amplían las redes de protección social y se rediseñan los mecanismos de redistribución para obtener recursos específicos de aquellos particulares o empresas que se están beneficiando con toda la situación actual. De este modo, recuerda que los datos del IPC del mes de febrero, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, reflejan una tasa de variación anual "preocupante" de hasta el 8,1 por ciento en Extremadura, 16 décimas superior a la del mes anterior. Una cifra que sitúa el nivel general de precios en unas cotas no registradas desde hace más de 35 años, y que "frena enormemente los intereses de la clase trabajadora". "Nos enfrentamos a una subida insostenible de los precios, con cotas que confirman la situación insostenible de muchas familias y hogares en nuestra comunidad autónoma, cuyo poder adquisitivo es cada vez menor y sin descanso", advierte. Además, incide en que a las previsiones de inflación del 2022, hay que sumarle ahora las "trágicas consecuencias" que asumirá la economía a raíz de la guerra en Ucrania. "En particular, destacando el precio de los productos energéticos y el Transporte, principales razones del incremento actual del nivel general de precios", subraya.