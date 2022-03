La Creex ve "totalmente insuficientes" medidas para revisión precios de contratos públicos

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha tachado de "totalmente insuficientes" las medidas tomadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Extremadura enfocadas a la revisión de precios de los contratos públicos.

En concreto, el secretario general de la patronal, Javier Peinado, ha considerado que el Real Decreto Ley de ámbito nacional "limita excesivamente qué materiales pueden estar acogidos a una revisión de los precios en contratos de obra ya en vigor", por lo que está "dejando fuera el componente de la energía, es decir, tanto las brutales subidas de la electricidad como de los carburantes, y un montón de otras materias primas y componentes que han experimentado un alza notable".

Además, el dirigente de la Creex ha indicado que este Real Decreto "también excluye, de facto, a los contratos de suministro y servicios, una tipología, especialmente la de servicios, muy afectada por el incremento de costes laborales que ha impulsado el propio Gobierno unilateralmente".

En cuanto al decreto de la Junta de Extremadura, Peinado indica que va en la buena dirección "pero solo afectará a los contratos que se firmen a partir de ahora, no a los que ya están en vigor, puesto que la capacidad normativa del Ejecutivo extremeño no llega más allá, no tiene competencias", tal y como informa la Creex en una nota de prensa.

Finalmente, el secretario general de la Creex ha explicado que la situación de muchas empresas con contratos públicos en vigor "era ya extrema por el desajuste que ha provocado la inflación y el alza de costes laborales", tras lo que ha añadido que "para colmo se nos viene una guerra que está haciendo crecer los costes aún más en muy poco tiempo y de manera exponencial".

Por tanto, ante esta situación "nos tememos que, o se toman cartas en el asunto de manera rápida, o veremos muchas empresas renunciando, muchas obras y servicios públicos paralizados y también cierres de empresas y pérdida de empleos", ha concluido.