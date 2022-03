Extremadura cree que Gobierno y UE "deben intervenir" ante aumento del precio de energía

Ep.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha indicado que cree que el Gobierno de España y la Unión Europea "deben intervenir" ante el aumento del precio de la energía.



No obstante, ha reconocido el Ejecutivo nacional, hace unos meses, pidió a la Comisión Europea que el pool energético "se empezara a cambiar" y ha añadido que, "parece ser" que, ante una reunión de este jueves para hablar de esta cuestión, hay una "mejor predisposición" por parte de la Comisión.



"Nosotros insistimos al Gobierno de España y a la Unión Europea en que busquen una fórmula, porque, efectivamente, el problema de los precios energéticos es un problema de primera magnitud, que además puede afectar a la recuperación económica que para este año 2022 preveíamos", ha apuntado.



Juan Antonio González ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios este miércoles en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en Mérida (Badajoz).



En esta línea, el portavoz de la Junta ha reiterado que "una de las máximas preocupaciones" del Gobierno regional es la situación actual del precio de la energía, a lo que recordado que la Junta aprobó la semana pasada un decreto ley para aquellas empresas que han contratado con la Junta y a día de hoy tienen "problemas" por el aumento de los precios.



Así, ha explicado que dicho decreto ley, que es una "medida pionera", va enfocado a que el precio no sea la "cuestión fundamental de un contrato, sino que haya otros componentes".



AYUDAS A MÍNIMOS VITALES



También, y preguntado por cómo plantea la Junta las ayudas a mínimos vitales, González ha emplazado a ir viendo cómo transcurre "esta crisis" y cómo va sucediendo el incremento de los precios.



"Antes de llegar a ese momento, sería bueno, y volviendo otra vez a la respuesta anterior, intentar corregir eso, y para corregir esa posibilidad lo que hay es que intentar que la inflación no siga creciendo. Es decir, hacer un control de precios", ha aseverado.



De esta forma, ha defendido que el problema "no se arregla dando más ayudas de mínimos vitales" sino intentando regular el precio. "No es una cosa que la Junta de Extremadura tenga competencias, como ya sabéis, por eso apelamos tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea a que se sienten y fundamentalmente alcancen acuerdos a la hora de la regulación del sector energético, porque esa es la clave para intentar contener los precios", ha añadido.



Por otro lado, y preguntado por hasta cuándo podría aguantar el presupuesto autonómico sin tener que experimentar cambios ante la inflación, González ha emplazado también a ver la evolución de la inflación y de los precios y, en función de eso, la administración autonómica "irá actuando".



"Es verdad de que la Junta de Extremadura ya está en conversaciones, como no puede ser de otra manera, con las empresas valorando los contratos que en estos momentos tenemos, porque como digo es una preocupación", ha asegurado.