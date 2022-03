Asaja Extremadura cree que Europa obligará a sembrar el barbecho de proteaginosas

Ep



El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, cree que la guerra en Ucrania obligará a la Unión Europea a tomar la decisión de que se siembren las tierras en barbecho de proteaginosas, como la soja o el girasol, para evitar el desabastecimiento, debido a que el país invadido por Rusia es el principal exportador de estos productos.



García Blanco cree que la guerra va a afectar a los agricultores extremeños en dos vertientes. Por un lado, el coste de los insumos como el gasóleo y, por otro, la falta de productos como el maíz o el aceite de girasol, lo que hará también que se encarezcan estos productos.



Y es que Ucrania "era el granero de Europa" y casi el 40% del maíz que se consume en España y más del 50% del aceite de girasol procede de este país, por lo que el líder agrario cree que en la próxima reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se va a cambiar "radicalmente" la Política Agraria Comunitaria (PAC) en determinadas normativas.



Por ejemplo, en el caso de la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho porque "van a obligar que se siembren de proteaginosas con el fin de garantizar la autonomía alimentaria por parte de la Unión Europea", ha explicado este martes en una rueda de prensa a preguntas sobre los efectos que tendrá la guerra en la agricultura.



García Blanco ha recordado que la PAC surge en el Tratado de Roma, firmado en marzo de 1957, con la intención de garantizar la autonomía alimentaria de Europa y, una vez que se ha conseguido, "hemos pasado de una PAC con característica medioambiental sin fijarse en la autonomía pero, desgraciadamente, esta guerra nos pone en que no podemos tener una dependencia exterior y hay que establecer claramente la posibilidad de que Europa se autoabastezca de sus propias producciones".



Todo esta situación está produciendo un "efecto rebote" en el precio del aceite de oliva de baja calidad, fundamentalmente el de orujo, que se está disparando dado que el aceite de girasol está aumentando el precio.



No obstante, este aumento de demanda en el aceite de oliva no está repercutiendo en los agricultores extremeños porque la producción en Extremadura está en torno a 110.000 toneladas y "tampoco es que sea significativo". Sí está beneficiando a los agricultores porque van a percibir 320 euros por tonelada cuando hace unos años estaba a 150 euros la tonelada, aunque lo costes de producción también han aumentado. "Esta guerra está provocando una inflación en todo", ha sentenciado.