UGT reivindica planes de igualdad en las empresas para reducir la brecha salarial

Ep.

La secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, ha defendido que para contribuir a reducir la brecha salarial que se registra entre mujeres y hombres en la región es "fundamental" implantar planes de igualdad en las empresas y hacer seguimiento de los mismos.



Así, ha incidido en que hay que "asegurar" en los centros de trabajo que se cumple con lo acordado en dichos planes, o de lo contrario las medidas implantadas "caerían en saco roto y no cumplirían con la finalidad" de los mismos.



De igual manera, y con motivo de la conmemoración este martes 22 de febrero del Día Internacional de la Igualdad Salarial, UGT reivindica la existencia de unos servicios públicos de "calidad" que redunden en posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.



De este modo lo ha defendido María José Ladera durante la presentación este lunes en Mérida de un informe sobre la brecha salarial en la región, y al hilo del cual ha subrayado que UGT pretende sensibilizar de la "problemática" existente respecto a la diferencia salarial que sigue existiendo entre mujeres y hombres.



Así, según datos correspondientes a 2019, y que son los últimos publicados por el INE en su Encuesta de Estructura Salarial, la brecha nacional se sitúa en un 19,5 por ciento, un 1,92 por ciento menos que el año anterior teniendo en cuenta los salarios de 2018; y esta disminución está ligada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional que subió en 2019 hasta los 900 euros (más de un 22 por ciento de incremento).



Mientras, en Extremadura la brecha salarial con datos de 2019 se sitúa en el 17,46 por ciento, y disminuye con respecto al salario de 2018 en un 0,08 por ciento.



Así, el salario medio bruto anual de las mujeres en Extremadura en 2019 era de 18.012,58 euros, mientras que el de los hombres era de 21.823,73 euros, una diferencia salarial de 3.811,15 euros, lo que arroja una brecha salarial del 17,46 por ciento.



En este punto, María José Ladera ha recordado también que los salarios tanto de mujeres como de hombres en la región son los más bajos del conjunto nacional. "Estamos en la última posición con respecto a los salarios en el conjunto nacional, y de ahí que entendamos que la subida del SMI no haya redundado de manera tan acuciante como en el conjunto nacional", ha dicho.



Este dato pone de manifiesto, según UGT, que hay un número "muy numeroso" de trabajadores y trabajadoras que perciben el SMI y "de ahí que la disminución de la brecha no se vea tan afectada como a nivel nacional".



SECTORES DE ACTIVIDAD



A su vez, según ha desgranado la sindicalista, la brecha salarial por sectores de actividad en Extremadura es que, en concreto, en Industria las mujeres perciben casi 15.000 euros y los hombres 22.999, con una brecha salarial del 35,49 por ciento.



Mientras, en el sector Servicios la brecha es del 17,59 por ciento; y en la Construcción el INE no arroja datos porque la empleabilidad de las mujeres en este sector es "prácticamente inexistente".



Asimismo, teniendo en cuenta la brecha salarial respecto a la modalidad de contratación, en el caso de la indefinida es del 14,58 por ciento, mientras que en la temporal sería del 20,27 por ciento. "Este dato también pone de manifiesto que son las mujeres las que principalmente siguen copando esa modalidad de contratación", ha incidido.



Respecto a los tramos de edad, de 25 a 34 años la brecha salarial es de un 19,99 por ciento en Extremadura, y en los siguientes tramos de edad "va aumentando" la brecha porque es donde la mujer decide ser madre. En concreto, de 35 a 44 años la brecha salarial es del 19,23 por ciento; de 45 a 54 años del 14,62 por ciento; y de 55 años o más del 15,90 por ciento.



De igual modo, sobre el SMI "tiene mayor afectación en los sectores de actividad ocupados por mujeres, que se caracterizan por tener un carácter temporal, con jornadas parciales, y que son los que peor retribuidos están".