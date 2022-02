PSOE plantea abordar sequía en Consejo Asesor Agrario y Cs y PP piden reunión con todos

Ep

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura defiende que la situación de sequía y sus consecuencias en el campo deben ser abordadas en el Consejo Asesor Agrario de la comunidad, toda vez que la Mesa de la Sequía "no existe como tal" jurídicamente.

De este modo, lo han defendido el diputado socialista, Eduardo Béjar, el de Ciudadanos Fernando Baselga y la del PP Mercedes Morán, respectivamente, en sus sucesivas intervenciones durante el debate este jueves en el pleno de la Asamblea de una propuesta de impulso mediante la cual la formación 'naranja' reclamaba la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía para hacer frente a los problemas que la falta de agua está provocando en el campo extremeño.

La iniciativa ha sido finalmente rechazada por el voto en contra del PSOE, y únicamente ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del PP. Mientras, Unidas por Extremadura se ha abstenido.

Así, en la propuesta de impulso de su grupo, y que finalmente no ha prosperado, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha pedido que la Consejería de Agricultura convoque una reunión de la Mesa de la Sequía en Extremadura, con participación de la Confederación y de las comunidades de regantes, para abordar la "grave" situación de sequía en el campo que, a su juicio, requiere de la puesta en marcha de "medidas urgentes" y una "planificación clara".

Asimismo, tras reconocer que "la Junta evidentemente no tiene la culpa de que no llueva", Baselga sí que ha solicitado a la Administración autonómica que se plantee actuaciones que puedan ofrecer "certezas y no incertidumbres" y los agricultores puedan conocer la disponibilidad de agua que van a tener para las campañas de cultivo.

"Deberíamos pensar que en este momento lo fundamental es el consumo humano y el riego de cultivos", ha subrayado el diputado de Ciudadanos, quien ha considerado también que las eléctricas tienen que "parar de inmediato" la producción de electricidad en Extremadura, "porque se están llevando el agua de los agricultores y de los ciudadanos".

Otras cuestiones reclamadas por Ciudadanos en su iniciativa eran la aprobación de criterios de reparto de agua en base al artículo 123 la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de la comunidad; que la Administración regional estudie ayudas económicas para los agricultores de la región que no puedan regar sus cultivos por la escasez de agua; la concesión del permiso de riego de pozos en aquellas parcelas donde existan los mismos; y establecer exenciones de impuestos a los agricultores afectados por la sequía.

ENMIENDA DEL PSOE

El PSOE ha planteado una enmienda de modificación --rechazada por Ciudadanos y que por tanto no se ha incluido en la propuesta finalmente votada--, mediante la cual el diputado socialista Eduardo Béjar ha propuesto instar a la Junta a convocar el Consejo Asesor Agrario de Extremadura como órgano consultivo establecido en la Ley Agraria, toda vez que la Mesa de la Sequía "no existe como tal" jurídicamente.

De igual modo, ha abogado por realizar a los órganos/entidades correspondientes una propuesta de utilización del agua conforme al artículo 123 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de la comunidad.

También ha defendido el PSOE que se estudien ayudas económicas para los agricultores de la región que no puedan regar sus cultivos por la escasez de agua; así como estudiar el establecimiento de exenciones de impuestos a los agricultores afectados por la sequía.

Durante su intervención, Eduardo Béjar ha recalcado que, tras reuniones mantenidas con las organizaciones agrarias y con las organizaciones de regantes, se ha puesto de manifiesto que "la voluntad es tomar medidas" por parte de la Junta y también reclamárselas al Gobierno central dentro de sus competencias, porque "el problema es grave" por la escasez de lluvias.

Así, ha destacado que la Junta desde 2015 viene apostando en mayor medida económica por la modernización de regadíos, para conseguir "regadíos eficientes, que consuman menos agua y regular mejor ese gasto para que las comunidades de regantes no se enfrenten a problemas de tener que decidir si no llueve qué cultivos regar o qué cultivos no regar".

"Si no llueve tendremos una dificultad añadida, pero la consejería está haciendo el trabajo que tiene que hacer, tiene como objetivo potenciar los seguros agrarios, la incorporación de los jóvenes, el apoyo a las cooperativas para la agroindustria, y creo que el futuro del campo en Extremadura es esperanzador a pesar de la sequía", ha dicho el diputado socialista.

PP

La diputada del PP, Mercedes Morán, ha pedido a la Junta que utilice su mayoría absoluta para aportar "soluciones" al "grave problema" de las consecuencias de la sequía en el campo, reuniendo para ello a todos los actores implicados en la materia.

Así, ha recalcado que la falta de agua supone una "tragedia" para el sector agroganadero, que además está inmerso en periodos de compromiso de ayudas agroambientales, y ha pedido a la Junta que deje de "lavarse las manos como Pilatos" y convoque una reunión "con todos los agentes implicados".

Mercedes Morán, al mismo tiempo, ha reclamado actuaciones para mitigar la "grave situación económica a la que están abocados los agricultores extremeños", y que la Junta "deje de ponerse de perfil" y coja "el toro por los cuernos" y reivindique también "soluciones" al Gobierno central.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Unidas por Extremadura, ha recordado que "cada vez" hay "menos agua" debido al Cambio Climático, y ha pedido que las administraciones "reaccionen" y no den "un portazo a la Ciencia que está diciendo que Extremadura se enfrenta a una desertificación".

En este sentido, ha recalcado que la sequía "no es puntual" sino que va a ser "recurrente" y que, por tanto, "no hay que recurrir a las recetas de siempre" para mantener la actividad agraria, con acciones "ya, a corto plazo" pero también que sirvan para "mirar a medio-largo plazo".

Así, De Miguel ha reclamado medidas que "alivien" al sector por las consecuencias de la sequía entre los agricultores y los ganaderos.