En la Asamblea, García Bernal informa sobre proceso de elecciones agrarias del 8 mayo

Rd./Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para informar sobre el proceso de las elecciones agrarias que se celebrarán el 8 de mayo en la región extremeña.

En este sentido, ha expuesto que el pasado 13 de octubre de 2021 se cursó la petición a las Direcciones Provinciales para que, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, comunicaran los datos de las personas físicas, mayores de edad, que posean vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estén afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta como trabajadores y trabajadoras agrarias por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomo.

Además, el censo también debe incluir a las personas jurídicas que tengan su domicilio social y fiscal en Extremadura, siempre que soliciten su inclusión, y que reúnan una serie de requisitos.

La Junta de Extremadura procederá próximamente a la publicación del censo definitivo a los 10 días de la fecha del inicio del procedimiento electoral.

Asimismo, Begoña García Bernal ha remarcado a la Cámara que “incluso a este censo, que se denomina definitivo se pueden presentar reclamaciones”, debiendo estar estas resueltas en 10 días y que las mismas podrán ser recurridas en 3 días ante la consejera.

De esta manera, se constata, según García, que se trata de un proceso que ofrece plenas garantías democráticas y que persigue que toda aquella persona que por su condición tenga derecho a ser electora en estas elecciones pueda hacerlo.

Una vez que esta primera etapa del procedimiento electoral haya transcurrido se procederá a la convocatoria del mismo a través de un decreto, por el que se convocará ya el procedimiento electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas.

Este decreto será aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura que es quien ostenta las competencias en materia agraria y se realizarán los trámites previstos para cualquier decreto.

En esta convocatoria del procedimiento electoral, se formalizará el nombramiento del presidente o la presidenta, de los vocales de la Comisión Central y de las Juntas Provinciales, así como la designación de quien desempeñe las funciones de secretario o secretaria y se fijará la campaña electoral.

Una vez que haya finalizado esta fase se emitirá la resolución de la directora del censo, por el que se declara cerrado el censo de electores.

Este censo definitivo se difundirá a los 10 días de la fecha de inicio del procedimiento electoral y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en la página web de la Consejería y en los ayuntamientos.

También estará disponible el voto por correo, el cual se tiene que solicitar a la Junta Provincial correspondiente, por escrito, desde la publicación de esta resolución y hasta al menos 22 días antes de las elecciones.

En este sentido, desde la Consejería de Agricultura, se han hecho gestiones con responsables de la entidad de Correos para garantizar este derecho.

Tanto en el DOE como en la página web de la Consejería se comunicará también la resolución por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de las mesas electorales, su localización y su ubicación

Según el artículo 310, las organizaciones profesionales agrarias que deseen concurrir a este procedimiento electoral deberán presentar sus candidaturas en el plazo de 10 días desde la fecha de anuncio de la convocatoria.

Tras la publicación de los resultados provisionales, la Comisión Central hará públicos los resultados definitivos en el DOE y en la página web de la Consejería.

TURNO DE LOS GRUPOS

Por parte de Ciudadanos, el diputado Fernando Baselga ha recalcado que su grupo no hubiera pedido la comparecencia si la consejera, en una intervención anterior, no hubiera salido "echándole la culpa a todo el mundo menos a su consejería" cuando fue preguntada por la desaparición de 1.200 personas del censo, entre otros, ha dicho, directivos de Asaja en Cáceres.

En este sentido, ha criticado que la consejería, responsable del censo, no ha hecho sondeo ni muestreo y ha dejando "colgadas" a 1.200 personas, además de insistir en que respecto a la consulta del censo ha habido una organización agraria que ha recurrido y que sobre éste, que debería ser público, en algunos ayuntamientos ni los alcaldes sabían dónde estaba.

Además, ha criticado que las elecciones se celebren en el mes de mayo, uno de los meses con más faena en el campo. "Todas estas cuestiones van sumando a favor de lo que han llamado las organizaciones un pucherazo, que además hoy aquí se lo digo yo, consejera, esto tiene toda la pinta de ser un pucherazo", ha añadido.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha solicitado la comparecencia de la consejera junto a Cs, ha explicado que se ha unido a dicho grupo no porque piense de la misma forma sino que obedece a una "estrategia" a la hora de pedir las comparecencias, que es más difícil para los grupos minoritarios.

Así, se ha referido a que el campo está teniendo muchos problemas "estructurales" y, ante un "panorama de incertidumbre", ha criticado que algunas formaciones están utilizando el "legítimo descontento" del sector para ir contra el gobierno.

Por ello, ha dicho "basta ya" y ha pedido que se deje de "intentar instrumentalizar" y de "utilizar" al sector primario, además de insistir en que será la primera en denunciar si hay falta de transparencia y no se desarrollan las elecciones al campo con la garantía suficiente y ha huido de hablar de pucherazo cuando se trata de un censo electoral que aún es provisional.

En esta línea, ha pedido al PP y a Cs que dejen de "azuzar", "generar conflicto" y "desinformar", ya que si ambos grupos quieren ayudar al campo pueden votar en el parlamento nacional y europeo a favor de este sector.

En el turno del PP, la diputada Mercedes Morán ha recordado que las últimas elecciones al campo se celebraron en 2017, tras 15 años sin convocarse, y fueron ganadas por Asaja, algo que la Junta "no podía permitir que esto volviera a ocurrir".

Por ello, ha dicho, ante la "inminente celebración de otra convocatoria", parece que el Ejecutivo regional se ha dedicado "en cuerpo y alma" a que no ocurra lo mismo, ya que solo falta "esconder una urna detrás de la cortina para ganen las elecciones el candidato amigo".

En este sentido, Morán ha insistido en que se quiere un "resultado que le sea cómodo" al Partido Socialista, además de aseverar que no es un mérito de la consejera celebrar elecciones.

"Es indignante que 1.200 agricultores y ganaderos a título principal no se caigan ni un solo mes de la base de datos para cobrarles cuotas e impuestos y de repente desaparezcan del censo de las elecciones al campo a la hora de ejercer su derecho al voto", ha aseverado.

Finalmente, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha insistido en que el procedimiento de las elecciones al campo es "democrático" y está regulado en la Ley y ha lamentado que la oposición "ponga en duda todo".

Así, ha considerado que, si pretenden "echarse en brazos de la ultraderecha" con estos discursos lo habrán decidido así, pero en su opinión "no es el camino" y ha apuntado que no se merecen una oposición como la suya, ya que, cuando es momento de sumar, estos partidos hacen una "oposición destructiva", algo que la ciudadanía "no entiende".