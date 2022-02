Cs considera prioritario solucionar problemas del campo como sequía y elecciones agrarias

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha indicado que considera "prioritario" atender los problemas del campo entre los que se encuentran la sequía y las elecciones agrarias y por ello, serán los principales temas que la formación naranja debatirá en el pleno del jueves.

Así, Salazar ha señalado que no le preocupa en exceso si algo afecta a la industria de la región "porque es inexistente" y tampoco si algo afecta a las infraestructuras, "porque no tenemos" pero "sí nos afecta mucho si algo afecta al campo como hace la sequía porque del campo come Extremadura".

Salazar ha lamentado que, "a Extremadura, le afectan muchos los problemas del campo y por eso pedimos que se convoque la Mesa de la Sequía porque la sequía puede hacer mucho daño a un campo muy perjudicado".

Por ello, la formación naranja ha pedido la comparecencia de la consejera de Agricultura, Begoña García, para que explique por qué esas elecciones en el campo "parece que no se van a realizar en las mejores condiciones", porque "han desaparecido personas del censo y hay supuestas irregularidades que denuncian las asociaciones del campo y nosotros queremos que se aclare en sede parlamentaria".

Además, Ciudadanos defenderá una propuesta de impulso para que se convoque la mesa de la sequía porque "debe ser una prioridad y debemos arreglar los problemas del campo para los que nos gobiernan".

Asimismo, hablará de la modificación del reglamento de organización y los servicios jurídicos de la Comunidad de Extremadura.

Para Salazar, "es un tema que llevamos defendiendo varias semanas y queremos saber por qué la Comisión Jurídica está cambiando y queremos que se vuelva a lo que está recogido en nuestros Estatuto".

Junto con ello, ha indicado que ahora que Europa vuelve a denominar el gas y la nuclear como energías verdes "queremos saber si la Junta ha iniciado los trámites necesarios para que el Gobierno amplíe el funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz".

Ciudadanos cree que "el gobierno debe estar al lado para que la central tenga la seguridad jurídica de ampliar su funcionamiento 10, 20 años o lo que permitan los técnicos".

En este sentido, ha remarcado que la energía nuclear "es una fuente de riqueza, es segura y hasta la Unión Europea ha dicho que es una energía verde y debemos apostar por esta fuente de energía sin ningún tipo de cortapisas".