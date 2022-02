La producción industrial en Extremadura registró en diciembre una tasa variación de -20,5%

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró en diciembre una tasa de variación de -20,5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, la variación mensual entre los meses de diciembre y noviembre fue de -22,5% (a nivel nacional -10,9%).

Así pues, en Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de energía (-43,6%) y bienes de equipo (-15,1%); y positivas en bienes intermedios (8,4%) y bienes de consumo (1,5%).

Igualmente, en la Comunidad Autónoma los mayores incrementos de producción se registran en Fabricación de muebles y Fabricación de bebidas. Los descensos más elevados se producen en Fabricación de otro material de transporte y en Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

La media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de 6,6% respecto al año anterior (7% en España). En Extremadura aumenta la producción en los sectores bienes de equipo (20,6%), energía (8,5%) y bienes intermedios (7,8%); y se reduce en bienes de consumo (-0,3%).

Finalmente, en la Comunidad Autónoma los incrementos de producción más elevados se registran en Reparación e instalación de maquinaria y equipo y en Fabricación de bebidas. Los mayores descensos se producen en Fabricación de otro material de transporte y en Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

A NIVEL NACIONAL



En el conjunto nacional, la producción industrial se disparó una media del 7% en 2021, registrando su mayor repunte anual desde el ejercicio 1994, cuando este indicador subió un 7,3%.



Con el avance de 2021, la producción industrial vuelve a tasas positivas después del desplome del 9,2% que sufrió en 2020 como consecuencia de la pandemia y de las restricciones asociadas a la misma.



En 2021 todos los sectores elevaron su producción, aunque con distinta intensidad. Los ascensos más significativos se dieron en los bienes de consumo duradero (+18%) y en los bienes intermedios (+9,9%), seguidos de los bienes de consumo no duradero (+6,8%), de los bienes de equipo (+6,4%) y de la energía (+2,7%).



Por ramas de actividad, sólo dos de ellas recortaron su producción en 2021: la fabricación de vehículos de motor (-1,9%) y el suministro de agua (-0,4%). En el resto se registraron ascensos, especialmente en la confección de prendas de vestir (+27,3%), la industria de la madera y el corcho (+22%) y la fabricación de muebles (+21,9%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 7,2% en 2021, con repuntes en todos los sectores, especialmente en los bienes de consumo duradero, donde la producción subió a una tasa de dos dígitos (+18%).



TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN SU PRODUCCIÓN EN 2021



En 2021 la producción industrial se incrementó en todas las comunidades autónomas.



Los mayores aumentos, de media, se registraron en Asturias (+15,7%), Baleares (+11,2%), Cantabria (+10,6%) y Navarra (+10,3%), las únicas con subidas de dos dígitos.



Los menores repuntes se los anotaron Murcia (+2,4%), Canarias (+2,8%) y Aragón (+3,5%).



LA PRODUCCIÓN SE HUNDIÓ UN 2,6% MENSUAL EN DICIEMBRE



En el último mes de 2021, la producción industrial se incrementó un 2,7% respecto a diciembre de 2020, tasa 2,7 puntos inferior a la registrada en noviembre. Con el alza de diciembre, este indicador encadena dos meses consecutivos de tasas interanuales positivas.



Todos los sectores registraron avances interanuales de su producción en diciembre de 2021 salvo los bienes de equipo, que la recortaron un 1,2%. Los mayores ascensos se los anotaron los bienes de consumo no duradero (+7,8%) y los bienes de consumo duradero (+6,9%), seguidos de los bienes intermedios (+2,2%) y la energía (+1,8%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial presentó en diciembre de 2021 un avance interanual del 1,3% respecto al mismo mes de 2020, tasa 3,3 puntos inferior a la de noviembre.



En términos mensuales (diciembre de 2021 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida, la producción industrial retrocedió un 2,6%, su mayor descenso mensual desde abril de 2020. A esta caída contribuyeron especialmente los bienes de consumo no duradero, que recortaron su producción en el último mes del año un 7,8%, y la energía (-1,8%).



Por ramas de actividad, los mayores retrocesos mensuales de la producción en la serie desestacionalizada los experimentaron la fabricación de productos farmacéuticos (-18,9%); las artes gráficas (-7,2%), y las coquerías y el refino de petróleo (-4,4%).



Por contra, los mayores repuntes mensuales correspondieron a otras industrias extractivas (+43,1%); la extracción de antracita, hulla y lignito (+31,3%), y la fabricación de material y equipo eléctrico (+7,7%).