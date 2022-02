Apag Extremadura Asaja lamenta que Junta se "ponga de perfil" ante la sequía

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha criticado que es lo contrario de lo que se han encontrado en la reunión del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX), celebrada este lunes, con una consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, que "no quiere tomar decisiones y que escurre el bulto echando la responsabilidad a todos, incluidos los propios regantes, pero no para ella".

Sobre esta actitud, el dirigente agrario ironizaba diciendo que si la consejería de Agricultura "no tenía nada que decir ante la sequía porque no tiene competencias, tal vez lo que deberían hacer era cerrar la consejería e irse todos a casa", ha señalado en una nota de prensa.

Para Metidieri, es necesario que la administración vaya tomando "cartas en el asunto" y trace las "líneas maestras" de actuación para ofrecer "certezas y no incertidumbres", puesto que las campañas están "a la vuelta de la esquina" y es necesario tener una estimación o previsión de agua disponible para realizar una planificación "cultivo a cultivo".

Por ello, ha insistido en la petición de convocatoria de la mesa de la sequía que permita analizar los distintos escenarios puesto que los agricultores "tienen que afrontar ahora muchos trabajos previos y gastos, algo que no se puede dejar al azar, sino que necesitan de una planificación".

Además, ha matizado que "necesitamos certidumbres y no una consejera que se ponga de perfil", subrayando que "hay planificar, programar y no improvisar. No podemos generar dudas o cambiar de criterio a cada momento".

En definitiva, la principal organización agraria de la región considera "fundamental" que se constituya la mesa de la sequía y que se tomen decisiones, porque "ahora lo que se está haciendo es abandonar al agricultor a su suerte", ha indicado.

AGROSEGURO

Por otro lado, el presidente de APAG Extremadura Asaja también se ha referido al seguro de sequía en pasto, que considera "un engaño y un fraude" al ganadero que está "abocado a su desaparición".

Metidieri ha puesto de ejemplo la situación actual de sequía que para Agroseguro "no existe", algo que es "inentendible" y una "tomadura de pelo". También ha criticado el papel de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) a la que considera "cómplice de esta situación".

El dirigente agrario ha vuelto a pedir una peritación en el campo del seguro de sequía en pasto y no con el satélite, cómo se está haciendo actualmente, y cuyos "malos resultados están padeciendo los ganaderos".