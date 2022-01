Apag Extremadura Asaja acusa a Delegación Gobierno de "intentar silenciar voz del campo"

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado este lunes que la organización más representativa del campo extremeño no se va a "amedrentar" por sanciones como la que le acaba de notificar la Delegación del Gobierno por las protestas en la Feria de Zafra y que "alzará con más fuerza su voz" en defensa de los intereses de los agricultores.



Así pues, según ha trasladado durante una rueda de prensa, la organización agraria ha recibido una notificación de sanción, impuesta por la Delegación del Gobierno, por una concentración celebrada hace casi cinco meses, lo cual consideran "un intento de silenciar la voz del campo extremeño con multas y no con razones".



Así pues, se trata de una propuesta de sanción de 3.000 euros por la protesta realizada con motivo de la visita del ministro de Agricultura a la Feria de Zafra, el pasado 28 de septiembre de 2021, en la que hablan de que se "puso en peligro la integridad física de las autoridades", lo cual está "muy alejado de la realidad", puesto que "para nada" se intentó lo que se dice en la notificación, tal y como informa APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa.



Igualmente, según Metidieri, la Delegación del Gobierno pretende de esta forma "silenciar, intimidar o amedrentar la voz del campo extremeño", algo que para el dirigente agrario solo tiene un nombre, el de "coartar la libertad de expresión" del campo.



El presidente de APAG Extremadura Asaja ha remarcado que a los agricultores y ganaderos "se les convence con razones, con diálogo y no con denuncias", por lo que ha advertido de que "a la organización más representativa de Extremadura, no se la va a silenciar". "Seguiremos alzando la voz cada día con más fuerza en defensa de los intereses del campo extremeño", ha recalcado.



De la misma forma, Metidieri ha señalado que los servicios jurídicos de la organización están estudiando la sanción para presentar recurso, puesto que "da mucho que pensar" que la notificación se ofrezca cuatro meses después de los hechos en cuestión.

A su entender, la única explicación que le encuentran es el "miedo a las protestas futuras" que se puedan llevar a cabo en próximas ferias, como Agroexpo, apunta el dirigente agrario, o por la labor "tan reivindicativa realizada por Asaja".



En esta línea, desde APAG Extremadura Asaja se ha recordado que en 2021 se ha llevado una "actividad intensa" con una tractorada hasta el ministerio de Agricultura. Posteriormente se realizó una acampada también en Atocha, el acto de protesta en la Feria de Zafra y, por último, la "gran manifestación" del pasado 2 de diciembre.



Todas estas protestas son "consecuencia de la falta de respuestas de las autoridades, con el ministro a la cabeza", en cuestiones "fundamentales" como son los bajos precios, la ley de la cadena alimentaria, los "recortes" de la PAC o el "endurecimiento ambiental".



Y es que, "en vez de dialogar y dar explicaciones sobre estas demandas, la única respuesta ha sido una notificación de sanción", concluye Metidieri.