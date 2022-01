APAG Extremadura Asaja exige que no se pague el tomate por debajo de costes de producción

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha exigido este jueves el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en la próxima campaña del tomate de modo que no se pague por debajo de los costes de producción, y fija el precio mínimo en 105 euros la tonelada.



Sin embargo, la organización agraria expresa sus sospechas respecto a que no se cumpla la ley: "vemos muchas sombras y pocas luces", tal y como señala el dirigente agraria en una nota de prensa, en la que ha mostrado mucha preocupación por la "desidia" de la consejería de Agricultura.



Así lo indica en el sentido de que todavía no ha presentado un estudio con los costes de producción, algo que debería haber hecho ya para cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria y que es "fundamental" para poder tener una base "oficial" del precio y así poder exigirlo para los agricultores extremeños.



Ante esta "falta de respuestas" por parte de la consejería de Agricultura y en base al estudio realizado por Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, desde APAG Extremadura Asaja se considera que el precio mínimo por el que se debe contratar en la próxima campaña del tomate debe ser de 105€/Tm.



No obstante, matiza que este sería el precio "con las condiciones actuales", puesto que hay que estar "pendientes de muchos factores" que pueden hacer que cambie ese precio al alza como es el incremento de los insumos, que "no paran de subir".



También es fundamental estar "pendientes del cielo y la lluvia" que permita garantizar el riego del 100% de las 23.000 hectáreas que se vienen contratando en Extremadura anualmente, puesto que "si no se garantiza esa previsión de plantación, también se debería realizar una revisión", asevera.



En definitiva, desde APAG Extremadura Asaja se ha insistido en la importancia de que se pague por los productos agroganaderos "el precio que les corresponde y nunca por debajo de los costes de producción".



Y es que "lo que no puede ser" es que "todavía estemos esperando a la administración a que presente un estudio con los costes de producción que sirvan de referencia para evitar los atropellos que hoy en día se están dando en las distintas producciones", ha concluido Metidieri.