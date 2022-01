Vara: "estar pidiendo dimisiones forma parte de un guión que cada día me gusta menos"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apuntado este martes sobre la polémica generada por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de carne, que "estar pidiendo todo el día dimisiones que sabes que luego no se van a producir, eso forma parte de un guión que a mi cada día me gusta menos".



Fernández Vara ha reafirmado que ya lo ha dicho "bien alto y bien claro: la carne en Extremadura es la consecuencia de un esfuerzo de generaciones", y de la que la cantidad y la calidad "llevan detrás dos patas fundamentales" que son por una parte los empresarios, y por otra parte, los veterinarios, "que han hecho posible la erradicación de enfermedades".



"Eso es lo que hay que poner en valor, lo que realmente tiene valor", ha señalado Fernández Vara, quien ha lamentado que "estar pidiendo todo el día dimisiones que sabes que luego no se van a producir, eso forma parte de un guión que a mi cada día me gusta menos".



Un guión que, a juicio del presidente extremeño, "tiene que ver con la fanfarria y nada que ver con la realidad, que en nada ayuda y nada apoya", sino que solo "da titulares", ha señalado a preguntas de los periodistas.



En ese sentido, y "en un escenario de políticas y de políticos con tantos titulares, nos olvidamos de que los titulares no son lo importante, sino el trabajo de cada día, que es el que hace que las cosas cambien y se transformen", ha reafirmado.



"A mi lo que puedan hacer los demás me parece muy bien, pero en su posición, su opinión, y el estar todo el día con las frases hechas convirtiendo la política española en lo que la están convirtiendo, que es un escenario de la peor de las actuaciones, y poco ejemplificadora para los ciudadanos", ha dicho.



Por todo ello, Fernández Vara ha considerado "difícilmente entendible que le pidamos responsabilidad a los ciudadanos ante tanta irresponsabilidad como se está viendo a lo largo de las últimas semanas en declaraciones" que, a su juicio, "parecen no perseguir nada más que resultados electorales, y poco o nada le importa lo que realmente hay detrás".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara, a preguntas de los periodistas este martes en Mérida tras la firma con los agentes sociales de la Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030.