Encarna Chacón valora el diálogo social y la recuperación del empleo durante 2021

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha valorado el diálogo social y la recuperación del empleo en el pasado 2021 y ha confiado en que 2022 sea el año de la "oportunidad" para salir "reforzados", teniendo en cuenta los fondos europeos de recuperación y los últimos acuerdos suscritos entre los agentes sociales y económicos y el gobierno.



"Desde CCOO vamos a seguir en lucha, empresa por empresa, sector por sector, para garantizar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores y trabajadoras. Es el momento en nuestra región de la cohesión social y de la altura de miras para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente", ha resaltado.



Así, ha incidido que en 2021 se ha podido ver una recuperación económica que ha afectado de forma positiva al empleo, arrojando los "datos mejores" desde 2015.



De esta forma, Extremadura cerró 2021 con 92.203 parados, de los 35.210 eran hombres y 56.993 eran mujeres, un aspecto que sigue preocupando al sindicato, por lo que ha abogado por la puesta en marcha de políticas que incentiven el empleo femenino.



En esta recuperación del empleo, en opinión de Encarna Chacón, ha tenido mucho que ver el diálogo social y a los acuerdos del Gobierno y los agentes sociales, entre ellos, los ERTE.



A lo largo del pasado 2021, más de 50.000 extremeños se han encontrado en situación de ERTE y que, de no haber existido, habrían pasado a contabilizar como desempleados.



No obstante, ha reconocido que la estructura del mercado laboral sigue siendo "temporal, precaria y con unos salarios bajos", aunque ahora se tiene la oportunidad con la nueva reforma laboral de mejorar las condiciones.



Chacón ha realizado estas declaraciones este lunes en Mérida en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance del año 2021 y de la situación socio-económica actual, además de exponer las perspectivas del sindicato de cara a 2022.



MERCADO LABORAL Y REFORMA DE LAS PENSIONES



En cuanto al mercado laboral, la secretaria general de CCOO Extremadura ha destacado que 2021 ha sido un año de movilizaciones, entre otros aspectos para exigir la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la derogación de la reforma de las pensiones, la reforma laboral y para evitar los despidos por absentismo.



De esta forma, ha reseñado que el "éxito" de todas esas movilizaciones sindicales están dando y ha dado sus frutos, a las que ha sumado Chacón movilizaciones para pedir el desbloqueo de la negociación colectiva frente a la patronal extremeña.



En cuanto a la reforma de las pensiones, la secretaria general de CCOO Extremadura ha valorado que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.



Por otra parte, y sobre la reforma laboral acordada por Gobierno y agentes sociales y económicos, Chacón ha resaltado que el Real Decreto Ley debe de ser convalidado en el Congreso de los Diputados, por lo que ha exigido que las fuerzas políticas tengan "compromiso, responsabilidad y respeto" al diálogo social y apoyen el mismo.



NEGOCIACIÓN COLECTIVA



En cuanto a la negociación colectiva, en el pasado 2021 se han negociado en Extremadura siete convenios en el sector público y 21 en el sector privado, con una subida salarial media de un 1,8 por ciento.



Asimismo, en relación a los convenios sectoriales, se han negociado cinco convenios, con un incremento medio pactado del 2,05 por ciento, ha expuesto.



Sobre la negociación colectiva para 2022, de un total de 37 convenios sectoriales se van a negociar 29. Cuatro de ellos son de ámbito regional, mientras que 13 afectan a la provincia de Badajoz y 12 a la de Cáceres.



"Es un año intenso de negociación y desde CCOO estamos en condiciones de afrontarla para mejorar, en línea de lo que establece la nueva reforma laboral, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras", ha apuntado.



En cuanto al IPC, que el adelantado de diciembre lo sitúa en el 6,7 por ciento, ha considerado que se necesita seguir recuperando poder adquisitivo y las cláusulas de revisión salarial, algo que CCOO considera "necesario".



ACCIDENTES LABORALES



La secretaria general de CCOO Extremadura ha considerado que los accidentes laborales son una "lacra" que hay que evitar y ha informado de que el pasado año la región registró que 20.830 personas sufrieron un accidente laboral, con 19 accidentes mortales.



Asimismo, CCOO ha trabajado sobre 51 planes de igualdad en 2021, que, unidos a las auditorías y registros salariales, serán una "gran oportunidad" para avanzar en la "igualdad real" en el mercado laboral.



También ha lamentado que las obras en el ferrocarril en Extremadura vaya "más lento" de lo que quisiera el sindicato aunque se produzcan "avances". "Al final no vemos que hasta 2030 esa realidad de Badajoz hasta Madrid no va a ser cierta", ha añadido.



En este sentido, Encarna Chacón ha considerado el Pacto por el Ferrocarril ha servido para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de esta infraestructura y para que las obras vayan avanzando, por lo que el sindicato lo seguirá impulsando y ha exigido a los grupos parlamentarios que se incorporen para seguir reclamando un "tren digno" para Extremadura.



DIÁLOGO SOCIAL



En cuanto al diálogo social, CCOO ha valorado que se ha tenido un "año intenso", en el que se ha respaldado el Plan Integrado de Energía y Clima, el Pacto de Igualdad de Género en Extremadura, el Plan de Garantía Juvenil, el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, el Plan Integral de Fomento de la Artesanía en Extremadura, el Pacto del Transporte Sanitario Terrestre o el Plan de Turismo.



"Nos queda pendiente reforzar en el diálogo social lo que son las políticas sociales, necesitamos seguir impulsando lo que son temas de dependencia y otras cuestiones básicas en el sector sanitario", ha apuntado.



LACRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES



Finalmente, Encarna Chacón también se ha referido a la "lacra social" de la violencia de género, en un año en el que 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas.



En el caso de Extremadura, ha expuesto que se registran una media de 500 denuncias al trimestre, una situación que a CCOO le "preocupa" y para la que cree necesario que se refuercen los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además de fomentar la sensibilización, formación y educación en "valores democráticos e igualitarios".



Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el PERTE del vehículo eléctrico, Encarna Chacón ha apuntado a la potencialidad de Extremadura y ha confiado en la gestión que pueda realizar el gobierno regional "para presionar" y que sea la región la candidata a albergar la fábrica de baterías de litio.



También, y sobre la extracción del litio, Chacón ha apuntado que serán las autoridades medioambientales las que establezcan los requisitos de viabilidad de las determinadas empresas, así como, y refiriéndose a Cáceres, ha destacado que se debe tener en cuanta los postulados al respecto de la ciudadanía y del propio ayuntamiento.