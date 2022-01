UPA-UCE despide año marcado por costes y espera de frutos ley cadena alimentaria

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha destacado del año que termina para el campo por el incremento de los costes de producción, por la reforma de la PAC y por la Ley de la Cadena Alimentaria, que espera que comience a dar sus frutos en 2022 para recuperar la rentabilidad de agricultores y ganaderos.



Un 2021 en el que UPA-UCE Extremadura confiaba en que ayudara a resolver los principales problemas del sector agrario, entre los que destacaba la falta de precios justos y la falta de reconocimiento público de la actividad.



Un ejercicio que ha contado con "tristes récords" para el campo a nivel nacional, tanto en costes de producción como en siniestralidad meteorológica, pues empezó con Filomena y terminó con ríos desbordados, en unas zonas, y graves sequías en otras.



Asimismo, el último tramo del año se caracterizado por el "debate intenso" sobre la PAC entre Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, en el que UPA ha defendido la puesta en marcha de medidas destinadas a las explotaciones familiares y profesionales de la agricultura y ganadería españolas.



Por primera ve, en España, se van a poner en marcha sistemas de "retribución más equilibrada", lideradas por el establecimiento de techos por explotación y por la nueva ayuda redistributiva.

No obstante, la organización agraria critica la "escasa apuesta" por estas medidas, utilizando "todas las herramientas que permite el acuerdo en Bruselas".



Y es que, añade, el techo por explotación se ha ido "poco a poco descafeinando" para que las grandes explotaciones "puedan seguir cobrando cantidades de ayuda por encima de los 200.000 o 300.000 euros", y el presupuesto destinado a la ayuda redistributiva "al final se ha quedado en el 10%".



SECTORES AGRÍCOLAS



Respecto a la situación de los diferentes sectores, Extremadura arrancaba el 2021 con un sector agrario que había "resistido todo lo posible" ante los frentes que "amenazaban, en muchos casos, su continuidad".



Un calendario de movilizaciones en defensa del tabaco, junto a Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, cuyo objetivo era evitar que el cultivo quedara fuera de las regiones productoras en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, marcó el arranque del año.



Tras meses de movilizaciones y encuentros con el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta, finalmente los productores extremeños celebraron que el tabaco quedara incluido en la PAC con el "compromiso de Cetarsa de subir los precios".



Esta organización agraria también salió en defensa del tomate extremeño, para lo que se reunió, junto a Apag Extremadura Asaja, con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas y Cooperativas Agroalimentarias del tomate para "exigir contratos justos para los productores".



A pesar de conseguir una subida de unos seis euros por tonelada, el precio "sigue siendo insuficiente para paliar la subida de costes que tienen que afrontar los agricultores", destacan desde UPA-UCE. Además, las tormentas de lluvia y granizo del mes de junio dejaron "importantes daños" en el cultivo.



Ha sido un año también de "precios congelados" para el arroz, un sector "muy afectado" por las importaciones de Myanmar tras el golpe de Estado, al que el aumento de los costes lo sitúa ahora "contra las cuerdas".

Desde UPA, siguen reclamando la prórroga de la cláusula de salvaguarda y un etiquetado en origen para el arroz, tal y como establece la Estrategia de la Granja a la Mesa.



Con respecto a la fruta, el sector experimentó una "caída de producción histórica", tanto a nivel nacional como europeo, con unos "precios de ruina" debido a que son las centrales y la gran distribución quienes siguen "imponiendo tendencias y precios".



El melocotón y la nectarina arrancaron la campaña con precios similares a los del anterior ejercicio, pero el precio de la ciruela terminó "por los suelos" a pesar de la escasez de producción y de la reapertura de mercados como el brasileño.



Para esta organización agraria, el viñedo extremeño también experimentó una "campaña ruinosa", con un "descenso importante" de producción, calidad y graduaciones excepcionales y con precios que "siguen sin cubrir los costes de producción", para lo cual reclaman un plan de estímulo o "no sé podrá hacer frente a otra campaña".



El olivar, por su parte, continúa viviendo años "muy irregulares" debido a varios factores, como la climatología, producciones, mercado y precios. Se trata de un sector en el que "empiezan a tener importancia" las producciones tanto de regadío como de olivar intensivo y superintensivo en detrimento del olivar tradicional.



El conjunto de los cereales ha cerrado el 2021 con unos precios en torno al 40-50% superior a los registrados a finales de diciembre del año anterior. La tremenda subida de los costes ya les afecta para la presente campaña.



GANADERÍA



En líneas generales, UPA-UCE Extremadura destaca una "prudente evolución" de los sectores ganaderos en el año 2021, aunque algunos atravesaron "dificultades" debido al cierre de la hostelería por la pandemia que, como consecuencia, provocó "incertidumbre y una bajada notable de las ventas".



En el vacuno de carne, la ralentización de los precios ha aportado más dificultad al sector, al contrario que en el ovino, donde los precios se han mantenido "estables" prácticamente durante todo el año.



En medio de la montanera, el sector del porcino ha logrado recuperar los precios que reciben los productores. Los censos siguen estables y se espera un balance de montanera "excepcional" como ya hacía muchos años que no ocurría, tanto en calidad como en bellota. Esto ayudará a recuperar "parte de lo que se perdió" en 2020 y principios de 2021.



Esta organización agraria destaca una mayor venta de productos curados como jamones, paletas y lomos pero con precios "más contenidos" sobre todo debido a la subida de los costes y, subraya que "el resultado son mayores ventas pero menor rentabilidad".



El factor de la venta online está sirviendo para dar salida a parte de la producción que, tradicionalmente, va destinada a la restauración o a grandes superficies.



Por su parte, el sector apícola se sigue viendo "muy afectado" por la alta mortandad de las abejas, la varroa y los efectos climáticos aunque se mantiene con precios "aceptables". La producción de miel ha experimentado una bajada de más del 50%.



RETOS PARA 2022



De cara al nuevo año, UPA-UCE Extremadura confía en que La Ley de la Cadena empiece a dar sus frutos y que los agricultores y ganaderos puedan "recuperar su rentabilidad".



Entre los hitos legislativos del año, destaca el "acuerdo final" para la reforma de la PAC, que ha sido "mejorable" pero con elementos "positivos". Para esta organización, es "fundamental" que la PAC se ajuste a las necesidades de las explotaciones familiares y profesionales.



También considera necesario seguir trabajando con la gran distribución para que los precios finales dirigidos al consumidor contemplen los costes que tienen que afrontar los productores, como ya está ocurriendo en la leche.



Sobre la "incontrolable" climatología, UPA-UCE espera que no haya "grandes sorpresas" como inundaciones o sequías que hacen "muy difícil mantener las explotaciones con resultados positivos".



UPA-UCE seguirá trabajando con las distintas administraciones para que los seguros agrarios se adapten a las realidades productivas del campo extremeño, y contempla las elecciones al campo como un "gran reto" para seguir manteniendo un "alto grado" de representatividad que les permita acercar sus propuestas a los agricultores y ganaderos extremeños.