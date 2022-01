Asaja Extremadura califica 2021 de "catastrófico" en costes y mano de obra

Ep



La organización agraria Asaja Extremadura ha calificado el año 2021 de "catastrófico" para los ganaderos y agricultores de la región en cuanto a materia de costes y mano de obra y "decente" en relación al comportamiento de los mercados, ya que ha habido una "cierta recuperación" de los precios frente al 2020 y, en algunos sectores, se ha vuelto "casi" a la normalidad.



Así lo ha señalado este martes el presidente de la organización, Ángel García Blanco, que ha hecho balance del año pasado en el que los precios de los cereales han sido los más beneficiados con subidas en torno a un 23% al pasar de 150 euros la tonelada a 195 euros. Los tomates han tenido un incremento de 7 euros la tonelada, el aceite sí ha tenido un buen crecimiento, en torno al 20%, con 3,10 euros el kilo, y las frutas, salvo las ciruelas, han mejorado su posición en el mercado, "aunque esto era fácil después del año del que veníamos", ha dicho el presidente en rueda de prensa.



En lo que respecta a los mercados ganaderos han repuntado en el consumo, los terneros pasteros apenas han subido, aunque el precio de los gordos sí lo ha hecho, y hay una "franca mejoría" en el mercado ovino, así como en el cerdo ibérico.



Pero lo que ha llevado al sector agrario a una "situación límite, casi catastrófica", ha sido el incremento de los costes de los insumos (bienes utilizados en la producción). Así, por ejemplo, el gasóleo ha subido en un 73%, los fertilizantes un 270%, los piensos para el ganado se han incrementado en un 30%, la energía eléctrica un 270%, y el gas se ha disparado y "sigue sin aprobarse por parte del Gobierno el sistema de doble tarifa para que no haya que pagar cuota de potencia cuando no se riega", ha apuntado.



"Y lo realmente increíble es que, en Extremadura, una región con más de cien mil parados no encontramos mano de obra para recoger cosechas, lo que está llevando a arrancarse hectáreas de cultivos de frutales y mecanizar todo lo posible cualquier labor agraria", ha subrayado García Blanco, que augura que "mientras se mantenga este sistema de subsidio agrario, la situación va a agravarse".



En cuanto al futuro, el líder agrario cree que 2022 va a ser un año de transición a la entrada en vigor, en el 2023, de una nueva Política Agraria Común (PAC) "totalmente perjudicial para la agricultura extremeña, ya que bajo el espíritu ecologista han colado un gol a nuestro Gobierno que pone en jaque muchas explotaciones", ha recalcado.



Así, ha criticado que desaparezca el "pago verde" o "greening" y lo sustituyan por los mal llamados "ecoesquemas", figuras muy complicadas de cumplir y que, además, de supone un gasto adicional, vienen a recortar el pago verde en más de un 50%.



También se introducen nuevas figuras como la disminución gradual en los pagos, lo que supondrá, según Asaja Extremadura, que muchas explotaciones, sobre todo las más competitivas, van a perder ingresos por "decisiones caprichosas".



"Está claro que vamos hacia una agricultura menos productiva y con una gran debilidad, por lo que va a ser fuerte la dependencia del exterior en cuanto a alimentación. Esperemos que no venga una pandemia alimentaria con una Europa que reduzca sus producciones", ha subrayado García Blanco.



ELECCIONES AL CAMPO



El presidente de Asaja Extremadura se ha referido también en la rueda de prensa celebrada en la sede de la organización en Cáceres a las elecciones al campo y ha criticado a la Junta de Extremadura por actuar con "nocturnidad y alevosía" en la publicación del censo.



Y es que dicho censo se ha publicado el 30 de diciembre, "al más puro estilo chavista", con un plazo de 15 días naturales para subsanaciones, por lo que como el 31 de diciembre y los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de enero son inhábiles, "solo quedan 8 días para recabar la información.



Uno de los documentos que hay que recabar es el certificado de empadronamiento y, en estas fechas, "muchos ayuntamientos están cerrados por casos de Covid y otros porque sus funcionarios están de vacaciones", se ha lamentado.



De momento, la organización agraria ha detectado la exclusión de 826 asociados que han sido excluidos del censo provisional, de los cuales 500 estaban en el censo de 2017, y "no han modificado ni su domicilio ni su situación laboral". "Es tan realmente curioso que los ocho miembros que componen la junta directiva de Asaja, a seis de ellos se les ha sacado de las listas incluido su presidente, Ángel García Blanco, al cual le privan el derecho al voto", se ha quejado.



Y, ha concluido que "no tengo duda de que vamos a intentar averiguar si hay alguna mano negra detrás de todas estas manipulaciones y vamos a ejercer todas las acciones legales para que no se consuma este auténtico fraude democrático en el campo extremeño".