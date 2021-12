UGT Extremadura valora descenso paro pero hay "amplio margen de mejora"

Ep

La secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, ha señalado que los datos de noviembre en Extremadura son "sin duda positivos", en tanto que no se producía un descenso en este mes desde 2018 aunque, cree que aún hay un "amplio margen de mejora" en el mercado laboral.



Si embargo, considera que la situación económica y social de Extremadura "presenta aún un amplio margen de mejora", y en esta línea añade que el hecho de que el empleo siga siendo "generalmente precario", recalca la necesidad de acometer las "transformaciones necesarias para dar paso a un modelo laboral más justo y equilibrado", para lo cual insiste en reclamar la derogación de la reforma laboral.



Para la responsable sindical, es "absolutamente imprescindible que el Gobierno cumpla cuanto antes su compromiso de derogar la reforma laboral de 2012", ha señalado Ladera, quien añade que "no solo no sirvió para crear empleo, sino que además es la responsable de que este sea más inestable, inseguro y peor remunerado".



Así, indica que hay que dar paso a un "nuevo marco de relaciones laborales que revierta el abuso de la temporalidad y la imparcialidad involuntaria, a la par que recupere un marco de negociación colectiva más equilibrado".



En este sentido, resulta "esencial" restablecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y la prórroga de la cobertura esencial de los convenios al término de su vigencia, esto es, recuperar la "ultraactividad" de los mismos.



Por todo ello, reclama que "nadie busque excusas en Europa para no realizar estos cambios, dejar atrás la pobreza y precariedad crónica que promueve nuestro mercado laboral debe ser una máxima ineludible".

Para dar respuesta a la "delicada" situación en la que viven las personas desempleadas en la comunidad y, especialmente, los parados y paradas de larga duración, los jóvenes y mujeres, es necesario también apostar por unas políticas activas de empleo que sitúen en el centro las "necesidades y posibilidades" de cada desempleado.



Con respecto a los datos conocidos este jueves, destaca que son las mujeres sobre las que tiene un mayor impacto el descenso del desempleo, siendo 831 mujeres frente a 762, rompiendo así la tendencia del año anterior. Estos datos son consecuencia o están relacionados íntimamente, subraya, con los sectores de actividad donde se ha producido el mayor descenso de desempleo, tradicionalmente ocupados por mujeres, como son educación, comercio, sectores relacionados con los cuidados, entre otros... En todo caso, el paro femenino representa el 63,41% del paro total en Extremadura



Respecto a la contratación, se han firmado 56.798 contratos incrementándose en el mes un 6,03% (+3.231), si comparamos con el mismo mes del año anterior, sería un 43,35% más, que se traduciría en 17.176 contrataciones, de estas 5.674 serían contrataciones indefinidas.