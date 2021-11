En Mérida, peluqueros y sector de imagen personal reclaman un IVA reducido al 10%

Ep

Una veintena de peluqueros y personal del sector de la imagen personal de Extremadura han protagonizado la mañana de este lunes en la Plaza de España de Mérida, una concentración para reivindicar un IVA reducido al 10 por ciento para su sector.



La coordinadora de la plataforma de imagen personal 'Creer en nosotros' en la región, Sara Hernández, ha explicado que estas consignas contra el PSOE se deben a que "la gota que ha colmado el vaso" es que en el Senado "se aprobó una enmienda" para que bajaran el IVA y el PSOE "la vetó".



"Y ahora se han presentado seis enmiendas, para los Presupuestos Generales del Estado y están vetadas, entonces ya no podemos más", ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación en el transcurso de la citada concentración.



A este respecto, Hernández ha destacado que "todos los sectores" a quienes subieron el IVA "se lo han devuelto" y ellos son "los únicos" que quedan con ese IVA general. Además, ha recordado que el PP lo subió en el año 2012 y el PSOE "presentó una PNL en 2018 para que lo bajaran" pero ahora están "vetando" que se baje este impuesto al sector.



Por ello, ha remarcado que su "reivindicación" es que les devuelvan el IVA reducido ya que cuando se lo subieron en 2012 "iba a ser momentáneo" pero aún no lo han bajado.



De este modo, ha lamentado que en la segunda ola de la pandemia les consideraron "esenciales" cuando "estuvo todo cerrado menos las peluquerías" pero son "los únicos no esenciales respecto al IVA".

Así, ha subrayado que este impuesto representa "la mitad" de lo que tienen que pagar y eso "repercute en tener alguien más contratado" o "incluso hay gente que al final ha tenido que cerrar".



Y, ha concluido que "se estima que se han perdido 3.000 salones en toda España desde que empezó esto y mucha gente se ha quedado sin trabajo también, que podría evitarse".